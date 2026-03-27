Der große James Bond-Favorit in einem richtig bösen Thriller: Trailer zu Rosebush Pruning sieht wie ein Geschenk für The White Lotus-Fans aus

Wer von The White Lotus, Triangle of Sadness & Co. nicht genug bekommt, kann bald den nächsten Thriller über die Abgründe der Elite schauen. Hier gibt's den ersten Trailer zu Rosebush Pruning.

Seit einiger Zeit wird der Brite Callum Turner (Green Room) als aktueller Favorit für die James Bond-Rolle nach Daniel Craig gehandelt. Bis jetzt wurde sein Casting jedoch nicht offiziell bestätigt. Wer den Schauspieler schon bald in Aktion sehen will, sollte sich das neue Thriller-Drama Rosebush Pruning anschauen.

Darin ist Turner Teil einer reichen amerikanischen Familie, die sich in Katalonien ein schönes Leben macht. Hinter dem glamourösen Schein brodeln jedoch dunkelste Abgründe. Vor dem Kinostart im April wurde jetzt der erste Trailer zum Film von Regisseur Karim Ainouz (Motel Destino) veröffentlicht.

Schaut hier den ersten Trailer zu Rosebush Pruning:

Rosebush Pruning - Trailer (Deutsche UT) HD

Böses Thriller-Drama: Darum geht es in Rosebush Pruning

Der kommende Film kreist um das blinde Familienoberhaupt (Tracy Letts) und dessen drei erwachsene Kinder Ed (Turner), Robert (Lukas Gage), Jack (Jamie Bell) und Anna (Riley Keough). Von allen scheint nur Jack halbwegs zivile Züge an den Tag zu legen, während der Rest im Luxus nur noch um sich selbst kreist. Als er der Familie seine bürgerliche neue Freundin Martha (Elle Fanning) vorstellt, nimmt das Chaos langsam seinen Lauf.

Wann startet Rosebush Pruning im Kino?

Falls ihr jetzt Lust auf den Film bekommen habt, der mit seiner satirischen Art an Serien wie The White Lotus oder Filme wie Triangle of Sadness erinnert, müsst ihr euch nur noch ein paar Wochen gedulden. Rosebush Pruning startet am 23. April in den deutschen Kinos.

Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf hat den Film bereits auf der diesjährigen Berlinale gesehen und schreibt in seinem Check unter anderem:

Durch die intensiven Farben entsteht aus der vermeintlich unbeschwerten Atmosphäre des anfänglichen Schlenderns ein visuelles Spannungsverhältnis, das durch die Handlungen der Figuren gesteigert wird. Schon am Esstisch necken sich die Geschwister – allerdings nicht liebevoll, sondern mit feindseligem Unterton. Die Familiendynamik gleicht einem toxischen Hin und Her, um herauszufinden, wo die Grenzen sind.

Und weiter heißt es:

Das hört sich bissig und unterhaltsam an. Rosebush Pruning verläuft sich aber schnell in den Möglichkeiten seiner ausgestellten Perversionen und leistet wenig, um eine tiefere Ebene zu offenbaren. Es ist eine Sache, die Oberflächlichkeit der Figuren auszustellen. Wenn der Film dahinter jedoch genauso flüchtig bleibt, können sich selbst 94 Minuten erschreckend lang anfühlen, gerade bei einer solchen Schockredundanz.