Der größte Kino-Kampf 2027: Avengers 6 wird gegen die Rückkehr einer der größten Fantasy-Sagas aller Zeiten antreten

Das größte Kino-Duell 2027 steht jetzt schon fest: Nachdem der fünfte Avengers-Film diesen Dezember startet, muss sich sein Nachfolger im Jahr darauf gegen einen Fantasy-Giganten behaupten.

Schon dieses Jahr treten mit Dune 3 vs. Avengers 5 zwei große Kino-Hoffnungen im Dezember gegeneinander an. Der begehrte Start kurz vor Weihnachten ist aber auch nächstes Jahr schon heiß umkämpft, wenn Avengers 6: Secret Wars einer der beliebtesten Fantasy-Sagas überhaupt den Handschuh hinwirft.

Avengers startet zusammen mit Herr der Ringe-Rückkehr: Weihnachten 2027 wird es voll im Kino

Normalerweise versuchen große Blockbuster sich mit ihrem Kinostarts aus dem Weg zu gehen, um sich nicht gegenseitig das Publikum abzugraben. Der erfolgreiche Doppelstart von "Barbenheimer" (Barbie und Oppenheimer) zeigte 2023 zwar, dass sich ein solches Phänomen zweier heiß erwarteter Filme auch befeuern kann, aber das dürfte eher die Ausnahme sein. Trotzdem gibt es natürlich besonders beliebte Startdaten, die hohe Zuschauerzahlen versprechen – wie kurz vor Weihnachten, wenn ganze Familien zusammen in die Lichtspielhäuser strömen.

Ein Jahr, nachdem Avengers 5: Doomsday dieses Jahr die Weihnachtszeit aufmischt, soll die Fortsetzung Avengers 6: Secret Wars am 15. Dezember 2027 das neue Superhelden-Großereignis abschließen (ganz so, wie einst Avengers 4: Endgame auf Avengers 3: Infinity War folgte). Marvels Avengers sind aber nicht die einzigen Rückkehrer, die es auf das Festtagspublikum abgesehen haben – am 16. Dezember 2027 startet auch The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum und führt uns mit Andy Serkis auf dem Regiestuhl in Peter Jacksons Herr der Ringe-Erzählung zurück. In den USA starten beide Filme dieses Fantasy-Duells am 17. Dezember 2027.

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Kampf der Fantasy-Giganten 2027: Wer wird mehr einspielen?

Während die Handlung von Secret Wars noch titelgemäß geheimgehalten wird, widmet sich der neue Herr der Ringe-Film Aragorns Jagd nach Gollum, spielt also zwischen der Hobbit- und der Herr der Ringe-Trilogie. Ob am Ende mehr Fantasy- oder mehr Marvel-Fans ins Kino strömen werden, lässt sich jetzt noch schwer abschätzen, selbst wenn man mit Box Office Mojo auf die bisherigen Erfolge zurückblickt:

Peter Jacksons sechs Mittelerde-Filme , also die Herr der Ringe-Saga Anfang der 2000er (897 Mio. + 945 Mio. + 1,1 Mrd. US-Dollar) und der Hobbit-Nachschlag in den 2010er Jahren (1 Mrd. + 959 Mio. + 962 Mio. US-Dollar) spielten insgesamt etwa 6 Milliarden US-Dollar ein.

, also die Herr der Ringe-Saga Anfang der 2000er (897 Mio. + 945 Mio. + 1,1 Mrd. US-Dollar) und der Hobbit-Nachschlag in den 2010er Jahren (1 Mrd. + 959 Mio. + 962 Mio. US-Dollar) spielten insgesamt etwa ein. Die bisherigen vier Avengers-Abenteuer (1,5 Mrd. + 1,4 Mrd. + 2 Mrd. + 2,8 Mrd. US-Dollar) beliefen sich in den 2010er Jahren zusammen auf fast 8 Milliarden US-Dollar, wobei die Einzelabenteuer anderer Superhelden noch nicht eingerechnet sind.

Seitdem hat die Kinowelt sich allerdings weitergedreht. Auch wenn die Russo-Brüder nach Teil 3 und 4 zu den Avengers zurückkehren, hat sich mittlerweile eine gewisse Marvel-Müdigkeit im Publikum eingeschlichen und auch ein neuer Herr der Ringe-Vorstoß mit neuem Regisseur muss die Feuerprobe erneut geweckter Mittelerde-Gefühle erst bestehen. Am Ende wird wohl das Einspielergebnis den Gewinner 2027 küren. Mein Schatzzzz.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite Sensasine erschienen.