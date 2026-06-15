Der größte Hype-Film des Jahres läuft im Kino: So gut ist Backrooms wirklich

Alle haben auf ihn gewartet, jetzt läuft er endlich auch bei uns im Kino: Backrooms wird viele Fans begeistern. Seine schockierendste Enthüllung hätte sich der Film aber sparen sollen.

Wer an den falschen Stellen daneben tritt, fällt durch die Grenzen der Realität in ein Reich endloser leerer Hinterzimmer, in denen nur der Wahnsinn gelber Tapeten und das ohrenbetäubende Surren von Neonröhren herrscht – bis man merkt, dass man dort nicht allein ist. Mit dieser Vorstellung begann 2019 das Phänomen der Backrooms auf dem berüchtigten Imageboard 4chan . Ab sofort läuft der Backrooms-Film im Kino. Schon jetzt hat er Hunderte Millionen eingespielt. Aber ist er auch gut?

Manche werden zweifeln, ob der 20-jährige Regisseur Kane Parsons einen guten Horrorfilm hinbekommt. Dieses Spielfilmdebüt wird sie zum Schweigen bringen. Backrooms ist fesselnd, verstörend und beweist ein Story-Gespür, das nichts von der Ramschwaren-Gier des Creepypasta-Vorgängers Slender Man hat.

Backrooms begeistert mit klugem Horror, tollem Story-Aufbau und Found Footage-Schock

Backrooms dreht sich um den Ex-Architekten Clark (Chiwetel Ejiofor), der nach dem Verlust seines Jobs und seiner Ehe an der Flasche hängt und erfolglos versucht, sich mit einem Möbelhaus über Wasser zu halten. Eines Nachts bemerkt er im Keller des Gebäudes den Zugang zu einer anderen Welt – den Backrooms.

Schaut hier den Trailer zu Backrooms:

Backrooms - Trailer (Deutsch) HD

Er kann es kaum erwarten, seiner Therapeutin Mary (Renate Reinsve) davon zu berichten. Die äußerlich selbstsichere Frau hat mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen, gibt sich schließlich aber ihrer Neugier hin – und findet sich in einem Alptraum wieder.

Die berühmten Gruselstories des Internets zu verfilmen, die auch als Creepypasta bekannt sind, ist grundsätzlich nicht neu. Slender Man oder The Soviet Sleep Experiment haben es bereits versucht und sind gescheitert. Aber Kane Parsons hat den Mythos der Backrooms durch seine gleichnamige YouTube-Reihe mitgeprägt, er kennt ihre Textur, er weiß um die Wichtigkeit der richtigen Details, die behutsame Komposition des eigentlich unformulierbaren liminalen Horrors. Aber er ist mehr als nur ein Experte für die Vorlage.

Denn bevor er sich in den hochspeziellen Grusel der Backrooms stürzt, kreiert er mit seinen Stars und Kameramann Jeremy Cox (Keeper) eine dichte und betont künstliche Atmosphäre. Nach einem schockierenden Intro zeigt der Film Mary, die mitansieht, wie ihr Kindheitshaus dem Erdboden gleichgemacht wird.





Sie fixiert zwei Handabdrücke im Gehsteig vor dem Gebäude, wo sie und ihre psychisch labile Mutter sich verewigt haben. So viel mit zwei Schnitten und ein wenig Zoom zu erzählen, muss man erstmal hinbekommen: Kindheitstraumata, verletzte Geborgenheit, Vernichtung, Entwurzelung, der Zahn der Zeit, alles wird hier entblößt.

Später, als Clark die Backrooms entdeckt hat und auf der Suche nach Hilfe durch eine Reihe von Bungalows stapft, scheint seine Umgebung schlicht nicht echt – grell, gesichtslos und massenhaft kopiert wirkt die Siedlung, menschenleer und auf eine bösartige Weise fröhlich. Als befinde er sich bereits in den Backrooms, als sei die reale Welt der beiden Figuren schon jetzt ein seltsamer, künstlicher Alptraum. Der Schauplatz erinnert an die Vorstadt aus Barbarian, in der ebenfalls eine Hölle verborgen liegt.

Dieser Horror verwebt sich perfekt mit dem manifesten optischen Grusel der Backrooms, in denen jedes Haar Parsons' Vorlage zu gleichen scheint. Vorsichtig, geduldig hat er uns an diesen Punkt geführt. Langsam, Szene für Szene breitet er das Psychogramm der Figuren aus, bevor die gelben Tapeten zum Vorschein kommen.

Und dennoch ufert der Aufbau nicht aus, folgt der strengen Logik seines Genres. Reinsves und Ejiofors Figuren entbehren der Vielschichtigkeit ihrer Parts aus Sentimental Value oder Children of Men, aber genau so bleiben Rhythmus und unheimliche Atmosphäre erhalten.

Und schließlich sticht Parsons zu, offenbart in einer beispiellosen Found Footage-Sequenz den Wahnsinn der Backrooms. Fans seiner YouTube-Reihe werden sie lieben. Sie beweist in jedem Fall sein Gespür für die Wahl der Mittel, die das Publikum in die Kinosessel drückt.

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Eine Entscheidung schwächt den Backrooms-Horror

Backrooms lohnt sich also definitiv im Kino. Dennoch gibt es einen Kritikpunkt, für den wir uns in leichte Spoilergefilde begeben müssen. Wenn ihr den Film also komplett unvoreingenommen sehen wollt, springt jetzt ab. Und wenn euch grobe Umschreibungen nichts ausmachen, lest weiter.

Parson trifft aber auch eine Entscheidung, die nicht jeden Fan begeistern wird. Ab einem bestimmten Punkt enthüllt er, was tatsächlich zwischen den gelben Tapeten haust. Und ab da folgt der Film einem ziemlich ausgetretenen Pfad.

Auf der Flucht vor dem Monster durchläuft eine der Figuren nun mehrere Ebenen. Die folgenden Szenen sind zwar fesselnd, aber das Potenzial des langsamen, gruseligen Aufbaus ist damit verschenkt. Das Ungeheuer hätte im Schatten bleiben sollen.

Denn am Ende ist der Horror der Backrooms-Welten ein Horror vor dem Unaussprechlichen – vor dem unerklärlichen Unbehagen im Angesicht von seelenlosen Tapeten und Teppichböden, von Neonröhren und blanken Fliesen. In dieser Welt eine herkömmliche Monsterjagd zu entfesseln, macht den eigentlichen Schrecken zum bloßen Beiwerk.

Den guten Gesamteindruck kann diese Entscheidung aber nicht schmälern. Backrooms ist spannend, unheimlich und gut erzählt. Kane Parsons ist eine der aufregendsten Stimmen einer neuen Hollywood-Generation.

Backrooms läuft seit dem 18. Juni 2026 in den deutschen Kinos.