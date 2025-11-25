"Der Größte meiner Generation": Für Brad Pitt gehört dieser Schauspieler in die Reihe von Brando, Nicholson und Pacino

Für Brad Pitt zählt der britische Schauspieler David Thewlis zu den größten Talenten seiner Generation. Er vergleicht den Star sogar mit gefeiertesten Hollywood-Schwergewichten.

Wenn es um die letzten großen lebenden Hollywood-Stars geht, darf Brad Pitt (Fight Club) in keiner Auflistung fehlen. Der Amerikaner ist einer der wenigen Schauspieler, die allein mit ihrem Namen noch ein Massenpublikum ins Kino locken können.

Trotzdem hat sich Pitt in der Vergangenheit nicht mit großem Lob für Kollegen aus seiner Generation zurückgehalten. So sprach er beispielsweise in den höchsten Tönen über einen Darsteller, der gerne mal übersehen wird.

Brad Pitt feiert den britischen Schauspieler David Thewlis als Mega-Talent

Laut dem Far Out Magazine schwärmte der Star in einem älteren Interview von dem britischen Schauspieler David Thewlis, der unter anderem eine unvergesslich eindringliche Performance als Hauptdarsteller in dem düsteren Drama Nackt von Regisseur Mike Leigh abgeliefert hat. Pitt nannte Thewlis "den Größten meiner Generation" und sagte über ihn außerdem:

Ich finde, was er in Nackt geleistet hat, ist genauso gut wie alles, was [Marlon] [Jack] Nicholson, [Al] Pacino, all unsere Großen geleistet haben. Ich denke, er gehört definitiv dazu.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Nackt mit David Thewlis schauen:

Naked - Trailer (Englisch)

David Thewlis ist einem größeren Publikum aus der Harry Potter-Filmreihe bekannt

Der heute 62-jährige Thewlis ist neben seiner gewaltigen Performance in Leighs Film von 1993 noch bekannter durch seine Beteiligung an den Harry Potter-Verfilmungen. In dem Fantasy-Franchise war er ab Harry Potter und der Gefangene von Askaban in der Rolle von Remus Lupin zu sehen, der als neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste nach Hogwarts kam. 1997 waren Thewlis und Pitt auch gemeinsam in dem epischen Abenteuerfilm Sieben Jahre in Tibet vor der Kamera zu sehen.

Neben einer denkwürdigen Performance als Bösewicht in der 3. Staffel von Fargo wird der hochgelobte Brite bald auch als neuer Charakter Peylak in James Camerons Avatar 3: Fire and Ash im Kino zu sehen sein. Der Blockbuster startet am 17. Dezember 2025 in Deutschland.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite AlloCiné erschienen.