Der Hauptdarsteller der Hype-Serie des Jahres landet jetzt eine Marvel-Rolle: Er soll an Ryan Goslings Seite in Ghost Rider mitspielen

Die Hauptdarsteller der Serie Heated Rivalry wurden über Nacht zu aktuellen Weltstars. Einer der beiden soll jetzt in dem neuen Ghost Rider-Film mit Ryan Gosling mitspielen.

Eigentlich startete 2026 erst im Februar – und zwar mit der Hype-Serie des Jahres. Zu diesem Zeitpunkt lief nämlich die Erfolgsserie aus Kanada Heated Rivalry erstmals in Deutschland an. Den beiden Hauptdarstellern Hudson Williams und Connor Storrie verhalf die queere Hockey-Story über Nacht zum Weltruhm und öffnete ihnen Tür und Tor in Hollywood. Storrie befindet sich derzeit in Gesprächen über eine Rolle in dem neuen Ghost Rider mit Ryan Gosling.

Connor Storrie soll den Antagonisten im Marvel-Abenteuer Ghost Rider verkörpern

Wie The Hollywood Reporter berichtet, soll Connor Storrie angeblich den Widersacher zu Ryan Goslings Figur verkörpern. Auch wenn stark davon auszugehen ist, wurde es bislang noch nicht offiziell von Marvel bestätigt, dass Ryan Goslings Rolle auch der titelgebende Ghost Rider Johnny Blaze sein wird. Diese Annahme scheint mit Blick auf das Gerücht von Storries Bösewichtsrolle jedoch umso wahrscheinlicher.

Ebenfalls unbekannt sind bislang der genaue Inhalt des Films und welchen Comic-Bösewicht Storrie verkörpern könnte. Dem Ghost Rider fehlt es ein wenig an wiederkehrenden Antagonisten, die die Auswahl einkreisen würden. Die einzige Ausnahme stellt hier die Figur des Mephisto dar, die vor kurzem erst in der Ironheart-Serie mit Sacha Baron Cohen besetzt wurde.

Inszeniert wird der Marvel-Film von Shawn Levy, filmen soll ihn Linus Sandgren (La La Land, Dune: Part Three) – und zwar auf analogem Filmmaterial. Damit wäre er neben Ryan Cooglers Black Panther 3 der zweite analog gefilmte Marvel Cinematic Universe-Streifen seit 2011. Die ersten Filme des MCU wurden bis einschließlich des ersten Thor-Films ebenfalls noch analog gedreht.

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Wann soll Ghost Rider starten?

Fans müssen sich noch ein wenig gedulden, da Ghost Rider erst am 27. Juli 2028 in den deutschen Kinos anlaufen soll. Die Figur wurde auf der Leinwand zuvor von Nicolas Cage verkörpert.