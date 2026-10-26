Der Herbst ist gerettet: Die beste Fantasy-Reihe aller Zeiten ist jetzt bei Amazon Prime

Amazon Prime hat uns allen gerade etwas sehr Gutes getan und die beste Fantasy-Reihe in der Geschichte der bewegten Bilder in sein Streaming-Programm aufgenommen.

Bei vielen Filmfans gehört es zur festen Tradition, jedes Jahr an Weihnachten in die fantastische Welt von Mittelerde zu reisen. Doch lasst euch gesagt sein: Ihr müsst nicht bis zum großen Fest warten, um euch in den Herr der Ringe-Filmen zu verlieren. Schon jetzt, im Herbst, klopft Peter Jacksons meisterhafte Trilogie an eure Tür.

Neu bei Amazon Prime: Die Herr der Ringe-Trilogie

Ab sofort könnt ihr bei Amazon Prime alle drei Teile der Fantasy-Saga im Streaming-Abo schauen. Euch erwartet ein neunstündiges Abenteuer, das mit unglaublichen Bildern fesselt und eine mitreißende Geschichte erzählt, die zudem von einem herausragenden Soundtrack begleitet wird. Das volle Eskapismusprogramm.

Alle Herr der Ringe-Filme bei Amazon Prime:

Die Herr der Ringe-Filme basieren auf der gleichnamigen Romanvorlage von J.R.R. Tolkien, die lange Zeit als unverfilmbar galt. Obwohl es vor der Live-Action-Trilogie diverse Animationsfilme gab, konnten diese der Vorlage kaum auf Augenhöhe begegnen. Erst Jackson schuf ein Werk, das sich ähnlich tief und voll anfühlte.

In dieses Mittelerde kann man eintauchen wie in kaum ein anderes Fantasy-Universum. Bereits das Auenland zu Beginn der Geschichte wirkt so greifbar, als würde man die Düfte, Geräusche und Geschmäcker dieser Welt unmittelbar wahrnehmen. Und an diesem Punkt sind wir noch nicht einmal nach Rohan und Gondor vorgestoßen.

Vom höchsten Berg bis in die finsterste Mine: Die Herr der Ringe-Trilogie nimmt uns mit durch atemberaubende Landschaften, bei denen man nur staunen kann. Gleichzeitig finden wir uns an unheimlichen Orten wieder, die direkt aus einem Albtraum stammen könnten, so viel Textur besitzt jedes einzelne Bild in seiner Gestaltung.

Jacksons Herr der Ringe-Filme fühlen sich unheimlich lebendig an und nehmen uns mit auf eine Reise, an deren Ende man selbst erschöpft ist – erschöpft im positivsten Sinne. Als hätte man jede einzelne Station dieser Reise am eigenen Leib erfahren. Mit den Figuren gelitten, mit den Figuren triumphiert. Ein emotionales Meisterstück.

Eine kleine Herr der Ringe-Retrospektive:

Die verschiedenen Versionen der Herr der Ringe-Filme

Wer sich ein bisschen mit Jacksons Adaptionen auskennt, weiß, dass es von jedem Film zwei verschiedene Versionen gibt. Auf der einen Seite wäre die Kinofassung, bei der jeder Teil um die drei Stunden geht. Auf der anderen Seite steht die Extended-Fassung, die pro Film nochmal zwischen 50 und 60 Minuten Laufzeit draufschlägt.

Bei Amazon befinden sich aktuell nur die Kinofassungen im Prime-Abo. Wenn ihr die längeren Versionen schauen wollt, müsst ihr rüber zu HBO Max wechseln. Alternativ sind die Filme in beiden Schnittfassungen auf DVD, Blu-ray und 4K UHD erschienen.