Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist deutlich besser als ihr Ruf und die perfekte Serie für die Feiertage

Wer Klassiker wiederbelebt, setzt sich oft in ein Wespennest. Das wissen die Verantwortlichen der teuersten Fantasy-Serie aller Zeiten am besten. Dabei ist Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon deutlich sehenswerter, als viele behaupten.

Manche Filme und Serien lösen allein durch die Ankündigung eine Kontroverse aus. “Wer braucht denn eine Serie zu Herr der Ringe?”, war ein häufig gesagter Satz im Jahr 2017. Jahre, bevor die ersten Szenen gezeigt wurden, hatten sich viele eine Meinung zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht gebildet. Erst recht, wenn dafür Unsummen investiert werden und eines der größten Franchise überhaupt wiederbelebt wird. So war es bei dem 465 Millionen verschlingenden Koloss von Amazon Prime Video.

Mit jedem verstrichenen Tag wurden nicht nur die Erwartungen größer, auch die Kritik wurde haarsträubender. Mit etwas Abstand zur 1. und 2. Staffel aus den Jahren 2022 und 2024 lohnt es sich aber umso mehr, dieses Mammutwerk erneut zu betrachten – und erneut zu schauen. Warum schlug der Serie so viel Hass entgegen, und ist es nicht der perfekte Fantasy-Binge für die Feiertage, an denen viele auch die Der Herr der Ringe-Filme schauen?

Bunter Fantasy-Kitsch – und wo ist eigentlich Peter Jackson?



Dass eine erneute Verfilmung von Tolkiens legendärer Fantasy-Welt heiß diskutiert werden würde, war den Verantwortlichen bestimmt klar. Bei der Ankündigung der heute legendären Herr der Ringe-Filme sah es genauso aus: Die eine Hälfte hat durch die Bücher bereits eine exakte Vorstellung, während die andere Hälfte die Filme anbetet. Allein schon, weil Peter Jackson, Mastermind der Film-Trilogie, keine kreative Beteiligung an der Serie hat, wurde sie von einigen boykottiert.

Als 2022 die ersten Szenenbilder enthüllt wurden, nahm die Kritik überhand. Die farbenfrohe Landschaft glich kaum dem düsteren Mittelerde, das Jackson außerhalb des Auenlands schuf. Die Rückkehr Galadriels in jüngerer Form sorgte für den nächsten Unmut. Denn nicht nur tritt die Nachwuchsdarstellerin Morfydd Clark in die großen Fußstapfen von Cate Blanchett, auch ihr Look ist stark verfremdet. Von der mysteriösen Erscheinung und ihrem gleißenden Licht in Peter Jacksons Filmen ist nichts übrig.

Wie viele Charaktere wollen wir? Ja.

Auch ich war zu Beginn skeptisch, ob ich mein gewohntes Mittelerde von Mittelerde erweitern kann – und will. Mit etwas Abstand lassen sich allerdings auch die großen Ambitionen erkennen, die sich hinter den Neuerungen verbergen. Ja, die Bildgestaltung ist ungewohnt und scheint dem hohen Budget nicht wirklich gerecht zu werden. Vieles wirkt platt, mit Licht und Schatten wird zu selten gespielt.

Die bunten Farben hingegen ergeben Sinn, schließlich ist das Böse noch verborgen und tritt erst langsam hervor. Zugegeben, ganz schön langsam. Gerade die 1. Staffel führt sehr viele Charaktere ein und vor allem Der Herr der Ringe-Neulinge können schnell den Überblick verlieren.

Mal verfolgen wir den Hobbit-Stamm der Haarfüße, dann wieder Galadriel, den Schmied Celebrimbor, den Waldelb Arondir oder die Zwerge rund um Durin III. und seinen Sohn. Sie alle sind wichtig und doch bleibt unklar, wohin ihre Handlungsstränge führen. Ich hatte die Zwerge schnell ins Herz geschlossen, doch bis sie wieder auftauchen, vergeht einiges an Zeit. Das braucht viel Geduld – aber die zahlt sich aus, sobald alles zusammenläuft.

Nach ersten Schwierigkeiten wird es Fantasy vom Feinsten

Ab der Hälfte von Staffel 1 nimmt die Story rund um die titelgebenden Ringe und Sauron endlich Fahrt auf. Die Action legt zu und macht richtig viel Spaß. Außerdem erfahren wir deutlich mehr über die Orks, die in Peter Jacksons Kinofilmen lediglich lahmes Fußvolk waren. Die Ringe der Macht führt wichtige Orks ein, die nicht nur draufhauen, sondern wirklich was zu erzählen haben. Die Geschichte des Orkanführers Adar war ein Highlight für mich. Die emotionale Hintergrundgeschichte des von Selbstzweifeln geplanten Bösewichts hat mich gepackt.

Die Macher:innen der Herr der Ringe-Serie scheinen durchaus offen für die Kritik der Tolkien-Fans. In der 2. Staffel ist der ausufernde Cast auf zentrale Held:innen heruntergedampft und auch die Erschaffung der Ringe nimmt Form an. Was hier an Intrigen und Spannung rund um Saurons Machtpläne aufgeboten wird, zeigt ganz neue Facetten von Mittelerde. Nicht umsonst ist sie auf Platz 15 der besten Fantasy-Serien des 21. Jahrhunderts der Moviepilot-Redaktion gelandet.

Die Ringe der Macht will nicht einfach die größten Momente von Der Herr der Ringe aufwärmen und vorbereiten. Passend zum Serienformat sind wir viel näher an den Figuren dran. Dadurch bleiben sie zwar nicht so mysteriös, sind aber greifbar. Vor allem das Böse bekommt mehr als eine Lichtgestalt. Für künftige Staffeln würde ich mir sogar noch einen tieferen Einblick in diese Abgründe wünschen.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Die Ringe der Macht nachzuholen

Wer sich auf die neue Herangehensweise an Der Herr der Ringe einlässt, wird mit einem starken World Building belohnt, das gerade in der 2. Staffel richtig zum Tragen kommt. Die Zeichen stehen äußerst gut für eine starke dritte Staffel, die Prime Video aktuell produziert und vermutlich 2026 erscheinen wird.

Bis dahin lohnt sich ein (erneuter) Blick auf Staffel 1 und 2, die es aktuell zudem gratis in der ZDF-Mediathek gibt – und die den perfekten Binge für die anstehenden Feiertage liefern. Auch bei Amazon Prime gibt es die Serie im Abo. Denn insgesamt ergeben die beiden Staffeln 16 Folgen und somit rund 16 Stunden erstklassige Fantasy-Unterhaltung. Wer also Abwechslung vom jährlichen, 13-stündigen Der Herr der Ringe-Trilogie-Marathon braucht, hat jetzt die perfekte Gelegenheit.

Beide Staffeln von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht gibt es aktuell gratis in der ZDF-Mediathek sowie im Abo von Amazon Prime Video.

