Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Wird es auch noch eine 9. Folge der 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht geben? Und wie steht es eigentlich um Staffel 4?

Zwei Jahre mussten Fans warten, am 11. November 2026 war es dann so weit und die 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist bei Amazon Prime zurückgekehrt. Über einen Zeitraum von zwei Wochen wurden die neuen Folgen immer häppchenweise veröffentlicht. In diesem Artikel klären wir eure wichtigsten Fragen zur Zukunft der Fantasyserie bei Amazon Prime.

Gibt es Die Ringe der Macht Staffel 3, Folge 9?

Nach dem achten Kapitel stellen sich viele Fans die Frage, ob es nächste Woche direkt schon mit Folge 9 weitergeht. Leider müssen wir euch hier enttäuschen. Die 3. Staffel von Die Ringe der Macht ist offiziell zu Ende. Folge 8 markiert das Staffelfinale. Es wird keine weiteren Folgen geben, die ihr in absehbarer Zeit schauen könnt.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht ...

Geht Die Ringe der Macht mit Staffel 4 weiter?

Ja, tatsächlich! Direkt zum Staffelfinale hat Amazon Prime die nächste Runde bestellt. Die 4. Staffel der Herr der Ringe-Serie ist damit offiziell. Erneut erwarten uns acht Folgen, die im Zweiten Zeitalter von Mittelerde angesiedelt sind. Sogar der Produktionsstart steht schon fest: Im Frühjahr 2027 soll die erste Klappe für die Fortsetzung fallen.

Obwohl Die Ringe der Macht in der 2. Staffel zum Start einen Publikumseinbruch von rund 60 Prozent verzeichnen musste, bleibt die Serie für Amazon Prime ein großer Hit. So ist auch die 3. Staffel wieder in sämtlichen Ländern auf Platz 1 der Serien-Charts gestartet und konnte sich dort mehrere Wochen halten. Das Interesse an der Herr der Ringe-Serie bleibt weiterhin stark, was auch die Fanreaktionen immer weiter zeigen: Die Fantasyserie kommt zwar nicht bei allen gut an, doch es wird viel darüber geredet.

Nun dürfen die Serienschöpfer J.D. Payne und Patrick McKay darauf hoffen, dass ihr 5-Staffel-Plan für die Serie bis zum Ende genehmigt wird. Die beiden haben die Geschichte von Die Ringe der Macht von Beginn an so konzipiert, dass Saurons Machtkampf im Zweiten Zeitalter von Mittelerde über fünf Staffeln erzählt wird. Die 3. Staffel sollte von Beginn an mit dem Schmieden des Einen Rings als Höhepunkt in der Mitte stehen. Herr der Ringe-Fans, die mit dem Werk von J.R.R. Tolkien vertraut sind, wissen jedoch, dass die Geschichte damit noch lange nicht zu Ende ist.

Mehr dazu: So geht die Geschichte in Die Ringe der Macht Staffel 4 weiter

Das Ringe der Macht-Team arbeitet jetzt schon an Staffel 4

Ich war für die 3. Staffel von Die Ringe der Macht bei der Closer to the World Experience in England und konnte dort einen Blick hinter die Kulissen werfen. Schon damals hatte ich den Eindruck, dass das Team fest davon ausgeht, dass die Serie bei Amazon Prime eine Zukunft hat. Dieser Eindruck hat sich mit der Bestellung der 4. Staffel bestätigt.

Bei dem unglaublichen Budget, das Amazon Prime bisher in die Serie gesteckt hat, wäre es auch ein absoluter Jammer, wenn Die Ringe der Macht vorzeitig abgesetzt würde. Allein für den Erwerb der Rechte der Vorlage hat der Streamer angeblich 250 Millionen US-Dollar ausgegeben. Die Gesamtkosten der Serie belaufen sich mittlerweile schätzungsweise auf über eine Milliarde Dollar. Diese Investition wirft man nicht so einfach weg.

Zum Weiterlesen: Das Ende von Die Ringe der Macht Staffel 3 erklärt

Wann startet Die Ringe der Macht Staffel 4?

Sollten die Dreharbeiten tatsächlich im Frühjahr 2027 beginnen und ohne Probleme über die Bühne gehen, könnte der bisherige Veröffentlichungsrhythmus eingehalten werden, sodass die 4. Staffel im Jahr 2028 ihre Premiere bei Amazon Prime feiern kann. Ein konkretes Startdatum steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht fest.