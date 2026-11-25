Wie geht Die Ringe der Macht Staffel 4 weiter? Wir wagen einen Ausblick anhand offener Fragen aus Staffel 3 und der wichtigsten kommenden Ereignisse aus Tolkiens Vorlage.

Die 3. Staffel der Fantasyserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist nach acht Folgen wieder vorbei und lässt Fans direkt ungeduldig auf Staffel 4 warten. Die zweijährige Wartezeit auf neue Episoden ist aber kein Grund, nicht schon jetzt darüber zu spekulieren, wie es nach dem Finale mit Sauron, Galadriel und Co. weitergeht.

Das Ende von Die Ringe der Macht Staffel 3 überraschte mit einem Wendepunkt für den Herrn der Ringe, dessen Gefangenschaft in Númenor die Geschichte in Staffel 4 in eine ganz neue Richtung bewegt. Was offene Fragen aus dem Staffelfinale und Tolkiens Buchvorlage schon jetzt über das nächste Kapitel verraten, haben wir euch hier zusammengetragen.

Achtung, es folgen massive Spoiler zum Ende von Die Ringe der Macht Staffel 3 und der möglichen Handlung von Staffel 4.

Die Ringe der Macht Staffel 4 wird die Númenor-Season

Mit der Kapitulation Saurons (Charlie Vickers) wird sich ein Großteil der Handlung von Staffel 4 nach Númenor verschieben, auf dem sich der dunkle Lord voraussichtlich eine komplette Season lang aufhalten wird. Am Ende von Staffel 3 ist bereits deutlich, dass sich Sauron nicht sinnlos ergeben hat. Stattdessen lässt er sich bewusst in Feindesland platzieren, um dort die Übermacht von König Ar-Pharazôn (Trystan Gravelle) mit List und Manipulation von innen heraus zu vernichten.

Für Saurons Zeit in Númenor gibt die Tolkien-Mythologie bereits eine klare Marschrichtung vor, die von der Amazon-Serie voraussichtlich zu großen Teilen übernommen wird. Denn dieses Kapitel aus Saurons Geschichte ist essenziell und mündet in einer der größten Katastrophen des Zweiten Zeitalters: dem Untergang Númenors, der den finalen und epischen Höhepunkt der 4. Staffel verzeichnen könnte.

Doch was macht Sauron in der Vorlage in Númenor? Das, was er am besten kann: Er täuscht und manipuliert. Innerhalb kurzer Zeit wird aus dem Gefangenen ein enger Berater Ar-Pharazôns, der Königshof und Volk korrumpiert. Dank ihm greift der Hass gegen die Getreuen und deren Glaube an die Valar immer stärker um sich – bis sogar der weiße Baum Nimloth gefällt wird, um einen Tempel zu errichten, in dem Melkor verehrt wird und Menschenopfer erbracht werden.

Vor allem Saurons wachsender Einfluss auf Pharazôn und dessen Umfeld verspricht einige düstere Entwicklungen für Staffel 4. Pharazôns Hybris und wachsende Angst vor der Sterblichkeit weiß Sauron auf perfide Weise ausnutzen, sodass der wahnsinnige König schließlich gegen die Valar selbst in den Krieg ziehen will. Auf diese Ketzerei antwortet Allschöpfer Eru Ilúvatar mit einer göttlichen Bestrafung: Númenor wird von kataklysmischen Flutwellen im Meer versenkt. Wie das Ganze für Sauron ausgeht, soll an dieser Stelle noch nicht gespoilert werden.

Staffel 4 könnte den Beginn der Königreiche Gondor und Arnor zeigen

Mit verstärktem Fokus auf das númenorische Personal der Herr der Ringe-Serie könnte Staffel 4 die Gründung der späteren Königreiche Arnor und Gondor vorbereiten, die von Elendil (Lloyd Owen) sowie dessen Söhnen Isildur (Maxim Baldry) und Anarion (Andrew Richardson) errichtet werden. Die Ausbreitung númenorischer Kolonialisten in Mittelerde wurde bereits in Staffel 3 aufgegriffen und könnte in den kommenden Folgen den Grundstein der legendären Reiche legen.

Staffel 4 könnte außerdem ein chronologisches Problem lösen. In Tolkiens Werken werden Gondor und Arnor erst nach dem Untergang Númenors errichtet, als Elendils Familie mit Booten vor der Flut nach Mittelerde flüchtet. Die Ringe der Macht könnte die Gründung der Königreiche stattdessen vorziehen.

Die Verfolgung der Getreuen bietet die Möglichkeit, dass Elendil, Isildur und Anarion bereits früher ins Exil nach Mittelerde auswandern und dort für ihr Volk ein neues Zuhause errichten wollen. Andernfalls würde dieser wichtige Teil ihrer Geschichte erst in einer 5. Staffel beleuchtet werden, die als angedachtes Serienfinale allerdings wenig Zeit dafür bietet.

Elben, Zwerge und Gandalf: Was passiert in Mittelerde in Staffel 4?

Während Sauron in Númenor intrigiert und manipuliert, befindet sich ein Großteil der Hauptfiguren allerdings in Mittelerde, wo die unmittelbare Gefahr plötzlich nicht mehr zugegen ist. Dabei wird die Amazon-Serie eigene Konflikte und Mysterien erschaffen müssen, da zu dieser Zeit in Tolkiens Mythologie kaum Spannendes in Mittelerde passiert. Staffel 3 hat allerdings einige Weichen gestellt, um das zu ändern.

Wir können davon ausgehen, dass Galadriel (Morfydd Clark) und Celeborn (Jamie Campbell Bower) die Sauron-Pause nutzen, um endlich ihren Traum vom Waldreich Lothlórien zu realisieren. Mit Gandalfs (Daniel Weyman) Reise Richtung Westen bahnt sich zudem ein erstes Aufeinandertreffen zwischen dem Zauberer und den Elben an. Und dann wäre da auch noch die aus Khazad-dûm verbannte Zwergenfamilie um Durin (Owain Arthur), die in Richtung Bruchtal flüchtet und einen der sieben Zwergenringe im Gepäck hat.

Wie diese Storylines zusammenfinden, bleibt aktuell noch unklar. An Gefahren für die Figuren mangelt es aber nicht komplett. In Saurons Abwesenheit verbreiten nämlich die Nazgnagôl rund um Theo (Tyroe Muhafidin) weiterhin Angst und Schrecken – und sie sind noch nicht komplett. Insgesamt vier der neun Menschenringe wurden bis zum Ende von Staffel 3 noch nicht verteilt.

In der Tolkien-Mythologie werden drei Menschenringe an drei Númenorer verteilt. Ob diese Aufgabe Sauron selbst im Inselreich übernimmt oder womöglich Theo die Ringe in Mittelerde unter die Leute bringt, ist noch unklar. Ebenso wichtig könnte in Staffel 4 das Rätsel um jenen Machtring werden, den zuvor Pallando kurzzeitig trug und der am Ende von Staffel 3 von Tom Bombadil (Rory Kinnear) scheinbar wegteleportiert wurde. Hoffentlich erfahren wir dann endlich, wer nun wirklich der spätere Hexenkönig von Angmar und Anführer der Nazgûl sein wird.

Die Suche nach dem Einen Ring könnte für Staffel 4 zentral werden

Ein kurzer Moment aus dem Staffel 3-Finale könnte in Staffel 4 große Auswirkungen auf die Handlung haben und ein zentrales Mysterium bereitstellen: Kurz bevor sich Sauron der Armee der Númenorer ergibt, setzt er seinen Meisterring ab. Ob er den Einen Ring einfach in die Tasche steckt oder bewusst in Mittelerde zurücklässt, sehen wir nicht. Vor allem für die Mittelerde-Story könnte dies spannend werden und Charaktere wie Galadriel und Gandalf auf die Suche nach dem Einen Ring schicken.

Zum Weiterlesen: David Fincher lehnte Die Ringe der Macht ab

Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt diese Theorie aber noch Spekulation. Die Dreharbeiten zur 4. Staffel beginnen erst im Frühling 2027 in Großbritannien und bis zum Start der Amazon-Fortsetzung müssen sich Fans noch bis 2028 gedulden.