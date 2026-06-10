Der Herr der Ringe-Film mit den Beatles (!) scheiterte an J.R.R. Tolkien höchstpersönlich

Stellt euch eine Welt vor, in der die Beatles in einem Herr der Ringe-Film zu sehen sind. Jene alternative Realität hätte es beinahe gegeben, doch Tolkien selbst verhinderte diesen Fiebertraum.

Sowohl J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe-Trilogie als auch die legendäre Rockband The Beatles sind unverzichtbarer Bestandteil der Popkulturgeschichte. Vor fast 60 Jahren wären diese beiden Phänomene beinahe miteinander verschmolzen. Warum? Die Fab Four planten, eine Verfilmung des Fantasy-Epos auf die Beine zu stellen, in der sie selbst wichtige Rollen übernehmen wollten.

Das Projekt, das schon auf dem Papier wie eine bewusstseinserweiternde Mindfuck-Erfahrung klingt, kam allerdings nie zustande. Tolkien höchstpersönlich legte ein Veto ein und machte dem Streifen damit einen Strich durch die Rechnung. Über drei Dekaden später nutzte stattdessen Peter Jackson seine Chance und erschuf seine Version des Stoffes für die große Leinwand: die meisterhafte Der Herr der Ringe-Trilogie.

Der Kreis schloss sich, als ebenjener Regisseur die Gelegenheit bekam, während der Produktion seiner Doku The Beatles: Get Back die noch lebenden Bandmitglieder über ihr damaliges cineastisches Bestreben auszufragen, wie er 2021 gegenüber BBC verriet.

Paul McCartney als Frodo, John Lennon als Gollum: Wie Tolkien den Herr der Ringe-Film der Beatles verhinderte

So erfuhr Jackson hauptsächlich von Paul McCartney – da sich Ringo Starr an kaum etwas erinnern könne – ein paar Details über den gescheiterten Herr der Ringe-Film der Beatles. Demnach kam der erste Anstoß dazu im Jahr 1968 von Produzent Denis O'Dell, der zuvor bereits bei den Musikfilmen A Hard Day's Night und Magical Mystery Tour mit dem Rock-Quartett zusammenarbeitete.

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O'Dell habe der Band während ihrer Zeit in Indien Tolkiens Bücher zukommen lassen, um sie für eine Verfilmung zu begeistern. Und tatsächlich waren die vier Musiker sofort Feuer und Flamme für die Idee. Nach einigen Überlegungen stand sogar bald die Rollenverteilung fest: McCartney sollte Frodo spielen, Starr dessen besten Freund Sam, George Harrison sollte den Gandalf-Part übernehmen und John Lennon die Rolle von Gollum. Mit Stanley Kubrick (2001: Odyssee im Weltraum) wurde auch schon ein renommierter Regisseur angefragt, der jedoch absagte.

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Die kreativen Ambitionen wurden aber ohnehin schnell im Keim erstickt, wie Jackson erklärte:

Letztendlich konnten sie die Rechte von Tolkien nicht erwerben, weil ihm die Vorstellung, dass eine Popgruppe seine Geschichte verfilmen würde, nicht gefiel. Also hat er das Projekt abgelehnt. Sie haben es versucht. Daran besteht kein Zweifel.

McCartney bedaure diese Entwicklung jedoch nicht, da sonst Jacksons Trilogie in den 2000ern vielleicht nie entstanden wäre und der Musiker diese sehr möge.



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Was uns mit dem geplatzten Beatles/Herr der Ringe-Projekt entgangen ist

Auch Jackson weiß natürlich um diese glückliche Fügung, die ihm die Umsetzung seiner filmischen Vision von Der Herr der Ringe wohl erst möglich machte. Und dennoch trauert der riesige Beatles-Fan der gescheiterten Tolkien-Adaption seiner verehrten Idole hinterher, da diese uns anscheinend ein Fantasy-Musical mit dazugehörigem Konzeptalbum beschert hätte:

Was hätten die Beatles wohl aus einem Soundtrack-Album zu Der Herr der Ringe gemacht? Das wären 14 oder 15 Songs gewesen, die sich bestimmt unglaublich gut angehört hätten. Ich bin also zwiegespalten. Ich hätte mir dieses Album sehr gerne angehört, aber ich bin auch froh, dass ich die Chance hatte, die Filme zu machen. Aber diese Songs wären faszinierend gewesen.



Beatlemaniacs wissen natürlich sofort, was Jackson meint. Die musikalische Kreativität der Band, inspiriert vom gewaltigen Mittelerde-Kosmos Tolkiens, wäre vermutlich zu einem akustischen Meilenstein kulminiert. The Long and Winding Road to Mordor? Auch als großer Fan von Jacksons Herr der Ringe-Trilogie hätte ich persönlich gerne in so einer Welt gelebt.