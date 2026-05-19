Der Herr der Ringe-Film über Gollum wurde vom wohl berühmtesten Comic-Schurken überhaupt inspiriert

Nächstes Jahr kehrt Der Herr der Ringe mit The Hunt for Gollum endlich wieder zurück auf die große Kinoleinwand. Niemand Geringeres als Regisseur Peter Jackson erzählte nun, wie ein Comic-Schurke als Inspiration für den kommenden Film diente.

Bereits über 10 Jahre nach dem Kinostart des letzten Teils der Hobbit-Trilogie und über 20 Jahre nach Abschluss der Der Herr der Ringe-Filme kehrt ab nächstem Jahr die Welt von Mittelerde endlich wieder auf die große Leinwand zurück. Geplant sind bereits mehrere Projekte und das erste wird The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum sein. Regisseur Peter Jackson erklärte nun, wie der Comic-Schurke Joker als Inspiration für diesen Film diente.

Joaquin Phoenix’ Joker ist ein großes Vorbild für den neuen Gollum-Film

Für den kommenden Gollum-Film wird Motion-Capture-Darsteller Andy Serkis selbst die Regie übernehmen. Auf der CinemaCon wurde bereits ein großer Teil des Casts enthüllt. Wie Bang Premier berichtet, hat Peter Jackson nun kürzlich in einem Interview verraten, dass der Film Joker aus dem Jahre 2019 mit Joaquin Phoenix in der titelgebenden Rolle als maßgebliche Inspiration für den kommenden Film gedient hatte.

Wir haben über den ersten Joker-Film nachgedacht, den mit Joaquin Phoenix. Wie darin die Psychologie des Jokers beleuchtet wurde, während gleichzeitig eine Geschichte erzählt wurde. [...] Ich habe kein besonderes Verlangen danach, mich in Gollums Kopf hineinzuversetzen. Andy Serkis kann das selbst.

Des Weiteren erläuterte er, dass die Anhänge aus den Herr der Ringe-Büchern von J.R.R. Tolkien, in denen weitere Hintergrundinformationen über einzelne Figuren geschrieben stehen, als Grundlage für die Handlung des Films dienen. Aus diesen Informationen soll sich die dargestellte Perspektive Gollums ergeben.

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Wann und wo kann man The Hunt for Gollum sehen?

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum wird bereits im nächsten Jahr, genauer gesagt am 16. Dezember 2027, in den deutschen Kinos starten.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu The Hunt for Gollum

Zum Cast gehören neben Andy Serkis als Gollum unter anderem Fifty Shades of Grey-Star Jamie Dornan als Aragorn sowie Elijah Wood als Frodo und Ian McKellen als Gandalf. Auch Titanic-Star Kate Winslet ist in einer noch nicht bestätigten Rolle dabei.