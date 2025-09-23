Der Horror-Hit des Sommers geht weiter: Jetzt erhält die bizarre Bösewichtin ihren eigenen Film

Weapons war für viele Fans der Horror-Hit des Sommers. Regisseur Zach Cregger hat jetzt bestätigt, dass er aktuell an einem Spin-off arbeitet.

Das Prequel zu Weapons dreht sich um eine grausame Figur

Weapons - Die Stunde des Verschwindens ist für viele Horror-Fans einer der besten Filme des Jahres. Der Kino-Hit über das mysteriöse Verschwinden einer ganzen Schulklasse mündet auf ein unglaubliches Ende . Regisseur Zach Cregger (Barbarian) will mit einem Spin-off jetzt die Vorgeschichte erzählen.

Bereits im August machte das Gerücht die Runde, dass das Weapons-Universum mit einem Spin-off über die Figur Gladys fortgesetzt werde: Die von Amy Madigan (The Hunt) gespielte Antagonistin hat die vermissten Kinder per Hexerei entführt. Mit der Lebenskraft ihrer Opfer will sie den eigenen Tod hinauszögern. Ihr extravagantes Auftreten hilft ihr zunächst, ihre grausame Natur zu verbergen.

"[Das Spin-off] ist real, ich habe schon mit Warner darüber gesprochen", erklärte Regisseur Cregger jetzt im Fangoria -Interview. "Es gibt eine Story und ich freue mich drauf. Es ist kein Schwachsinn".

Er habe die Idee schon vor dem Weapons-Kinostart "in der Tasche" gehabt, so der Filmemacher. Zur Story ist bisher allerdings nur bekannt, dass es sich bei dem Spin-off um ein Prequel handeln soll: Ergründen könnte es beispielsweise, wie Gladys an ihre Hexen-Fähigkeiten gelangt ist – und wie lange sie schon andere ihrem eigenen Überleben opfert. Bisher sind solche Inhalte aber reine Spekulation.

Bereits im Moviepilot-Interview erklärte Zach Cregger, dass er der Hexen-Figur ursprünglich ein eigenes Kapitel widmen wollte. Aus dramaturgischen Gründen entschied er sich schließlich dagegen.

Wann kommt das Weapons Spin-off ins Kino?

Ein Start in Kino oder Stream ist bisher schwer abzuschätzen. Zach Cregger führt auch beim nächsten Resident Evil-Film Regie, hat auf absehbare Zeit also einen vollen Terminkalender.

Womöglich fungiert er beim Gladys-Spin-off aber nur als Drehbuchautor und Produzent – dann könnte die Prequel-Geschichte schon früher kommen, sofern Warner Bros. der Idee grünes Licht erteilt. Vor 2027 rechnen wir aber in keinem Fall mit der Veröffentlichung.