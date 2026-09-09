Unbedingt nach Der Kinderflüsterer bei Netflix streamen: Dieser fesselnde Thriller lässt über Stunden nicht los

Ihr habt den Netflix-Hit Der Kinderflüsterer schon geschaut und seid auf der Suche nach passenden Alternativen? Wir empfehlen euch noch eine Serie mit 2 Staffeln als Ersatz.

Die Spitze der Film-Charts von Netflix wird jetzt schon seit einer ganzen Weile von Der Kinderflüsterer verteidigt. Es ist klar, dass der Serienkiller-Thriller mit Hollywood-Legende Robert De Niro ein riesiges Publikum in seinen Bann zieht. Bei dem Streamer gibt es aber auch viele Alternativen, die Fans direkt nach dem Film weiterschauen können. Eine davon ist die düstere Crime-Drama-Serie Der Kastanienmann.

Nach Der Kinderflüsterer könnt ihr 2 Staffeln der Thrillerserie Der Kastanienmann streamen

Wenn ihr einen ähnlich finsteren Serienkiller-Stoff wie Der Kinderflüsterer sucht, solltet ihr bei Netflix unbedingt einen Blick auf die dänische Produktion Der Kastanienmann werfen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman des Autors Søren Sveistrup und taucht anfangs ins Jahr 1987 ein. Hier entdeckt ein Polizist auf einem abgelegenen Bauernhof drei Leichen und verletzte Kinder sowie seltsame Kastanienmännchen im Keller des Hauses. Den Fund überlebt er jedoch selbst nicht.

Drei Jahrzehnte später nehmen die Ermittlerin Naia Thulin (Danica Curcic) und ihr Kollege Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) den Fall auf, als sie neben einer Leiche ebenfalls ein Kastanienmännchen finden und die Spur des Serienkillers verfolgen.

Hier ist der deutsche Trailer zu Netflix' Der Kastanienmann:

Der Kastanienmann - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit einer Durchschnittswertung von 7,2 von 10 Punkten der Moviepilot-Community zählt Der Kastanienmann definitiv zu den größten Krimi-Empfehlungen bei Netflix der letzten Jahre. Neben den sechs Folgen dieser Story ist bereits eine 2. Staffel mit dem Titel Versteckspiel erschienen. In den sechs Episoden der Fortsetzung muss das Ermittlerduo einen zwei Jahre alten Mordfall neu aufrollen.

Die zwei Staffeln Der Kastanienmann fesseln euch gut acht Stunden lang an den Bildschirm und sind der ideale Serien-Binge, wenn euch der aktuelle Netflix-Hit Der Kinderflüsterer gefallen hat.

Und falls ihr generell am liebsten Serien streamt und noch aktuelle Tipps sucht, hört doch mal hier rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.