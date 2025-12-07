Der kontroverseste MCU-Bösewicht aller Zeiten ist zurück – und reißt die neue Marvel-Serie Wonder Man komplett an sich

Die Marvel-Serie Wonder Man verzichtet auf so gut wie alles, was Superhelden-Fans vom MCU erwarten. Ob sich die Hollywood-Comedy trotzdem lohnt, erklärt dieser Serien-Check.

Insgesamt bringt das Marvel Cinematic Universe in diesem Jahr drei Live-Action-Serien hervor. Doch bevor Daredevil: Born Again Staffel 2 und VisionQuest zu sehen sind, macht das wohl ungewöhnlichste MCU-Projekt am 28. Januar 2026 bei Disney+ den Anfang: Wonder Man.

Die neue Marvel-Serie zeigt uns das MCU, wie wir es noch nie zu sehen bekommen haben. Statt klassischer Superhelden-Action verwandelt sich Wonder Man in eine Buddy-Comedy mit Meta-Blick, die zwei Schauspieler durch Hollywood streifen lässt: Der eine hat Superkräfte und der andere hat Iron Man den letzten Nerv geraubt.

Wonder Man bei Disney+: Ein Marvel-Held neu interpretiert

Simon Williams aka Wonder Man hat eine komplexe Comic-Historie, die bis ins Jahr 1964 zurückreicht. Die MCU-Version hat jedoch bis auf den Namen und die Kräfte des Titelhelden rein gar nichts mit der Vorlage zu tun. Stattdessen ist Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) hier ein erfolgloser Schauspieler, der seine Berufung und sein Handwerk viel zu ernst nimmt. Jede noch so kleine Rolle wird mit verkopften Backstories aufgeladen, jeder Nebensatz überanalysiert. Sein wahres Ich will und kann er aber nicht preisgeben.

Dank seiner übereifrigen Hingabe verliert Simon direkt eine Nebenrolle in der Horrorserie American Horror Story. Als er jedoch den legendären Schauspieler und der Welt als Terrorist Mandarin bekannten Trevor Slattery (Ben Kingsley) kennenlernt, eröffnet sich Simon direkt eine neue Chance auf den großen Durchbruch: Oscar-Regisseur Von Kovak (Zlatko Buric) dreht ein Remake seines Lieblings-Superheldenfilms Wonder Man.

Die gemeinsame Mission, für Rollen im neuen Wonder Man besetzt zu werden, sowie ihre unerschöpfliche Leidenschaft für das Schauspielhandwerk verwandeln Simons und Trevors Reise durch Auditions und Callbacks in die Geschichte einer ungewöhnlichen Bromance. Ihre eigenwillige Dynamik wird dabei zum schlagenden Herz der Serie.

Nur gibt es zwei Geheimnisse, die den Traum von Ruhm und Anerkennung vernichten könnten. Einerseits wären da Simons unterdrückte Superkräfte, die er wie ein gefährliches Geheimnis um jeden Preis verbergen muss. Denn Hollywood dreht zwar gerne Filme über Superhelden, aber nicht mit Superhelden. Trevor ringt derweil damit, dass seine neu gefundene Freundschaft auf einer großen Lüge basiert: Widerwillig arbeitet er für das Department of Damage Control (DODC) und soll Simon als übernatürliche Bedrohung entlarven.

Wonder Man erzählt Schauspiel als wahre Superkraft

Ihr ahnt es vielleicht schon. Wonder Man ist alles andere als eine typische Marvel-Serie. Superhelden-Action, Mysterien, bedeutende MCU-Anbindungen oder gar einen Bösewicht sucht man hier vergebens. Die Serienschöpfer Andrew Guest und Destin Daniel Cretton sind vielmehr an einer (bis auf wenige Ausnahmen) geerdeten Story interessiert, die mit Charme und etwas Eigenhumor die fiktive Superheldenerzählung Wonder Mans in einen Meta-Dialog mit der Entwicklung von Simon und Trevor treten lässt.

Ob Simons Superkräfte hier als Metapher für den inneren Kampf eines queeren Schauspielers einstehen, ist der eigenen Interpretation überlassen. Dass seine eigentlichen ionischen Kräfte als zu hütendes Geheimnis und Bürde behandelt werden, wird von einem interessanten Twist der Superhelden-Formel begleitet. Stattdessen ist es Simons Schauspiel, das im Herzen seiner Charakterentwicklung steht und sich durch Selbstakzeptanz und Selbstfindung weiterentwickelt.

Die große Geheimwaffe von Wonder Man sind aber nicht clevere Meta-Referenzen oder Hollywood-Cameos (von Josh Gad bis Joe Pantoliano), sondern der absolute Szenendieb Ben Kingsley. Egal ob Shakespeare-Zitate für jede Lebenssituation, herrliche Anekdoten oder sein charmanter Dialekt: Trevor Slattery bereichert jede Szene mit Witz und Gravitas – und lässt uns den kontroversen Mandarin-Twist aus Iron Man 3 mit seiner lebendigen Spielfreude endlich verzeihen.

Ein weiteres großes Highlight von Wonder Man stellt zudem eine in schwarz-weißen Bildern gehaltene Standalone-Folge dar, die genauso gut aus der Serie Atlanta stammen könnte. Hier folgen wir in nur 25 Minuten dem Aufstieg und Fall des Hollywood-Stars DeMarr Davis (Byron Bowers), der dank seiner Superkräfte über Nacht berühmt wird und die Schattenseiten des Erfolgs auf bitterböse Weise zu spüren bekommt.

Lohnt sich die Marvel-Serie Wonder Man?

Am Ende fehlt es Wonder Man leider an genug Biss, um als Comedy vollends überzeugen zu können. Trotz vieler Hollywood-Referenzen und aufrichtiger Ehrfurcht vor der Arbeit von Schauspielenden traut sich die Serie nie, die Schwelle zur Satire zu übertreten und die eigene Superhelden-Maschinerie oder die Entertainment-Industrie aufs Korn zu nehmen. Dieser Mix gelang beispielsweise der Comedy-Serie The Studio besser, die sowohl als witziger Blick auf die Absurdität des modernen Hollywoods als auch Liebeserklärung ans Filmemachen funktionierte.

Auch wenn wir Simon Williams wohl niemals als "normalen" Superhelden oder gar Mitglied der Avengers zu sehen bekommen werden, ist die Serie trotzdem ein Gewinn für das MCU. Wonder Man bricht mit allen Konventionen, wie eine typische Marvel-Erzählung auszusehen hat und erschafft aus bekannten Formeln etwas Eigenwilliges und Neues.

Ist die Serie wirklich fesselnd? Eher nicht. Ist sie besonders lustig? Leider zu selten. Trotzdem überzeugen die Geschichte einer besonderen Freundschaft, die Auseinandersetzung mit Erfolg und das charakterfokussierte Schauspiel-Dilemma mit starken Performances und reichlich Charme. Alles in allem ist Wonder Man ein gelungenes Marvel-Experiment, das mit weniger als 4 Stunden Laufzeit kurzweilige wie sehenswerte Binge-Unterhaltung verspricht. Wer eine Comic-Adaption erwartet, wird aber enttäuscht sein.

Die 1. Staffel von Wonder Man steht ab dem 28. Januar 2026 bei Disney+ zum Streamen bereit. Grundlage für diesen Serien-Check sind alle acht Episoden.

