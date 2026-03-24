Der kontroverseste MCU-Bösewicht aller Zeiten kehrt zurück: Fans der neuen Serie dürfen sich jetzt schon freuen

Marvel startete das Jahr sehr erfolgreich mit der Serie Wonder Man, welche auf Disney+ zu einem wahren Hit mutierte. Wenig überraschend wurde jetzt eine 2. Staffel angekündigt, für die auch ein kontroverser Bösewicht zurückkehren wird.

Mit Wonder Man hat Marvel sich endlich in eine andere Richtung getraut. Über weite Strecken wirkte die 1. Staffel der Superhelden-Serie wie ein Drama mit einigen komödiantischen Elementen, und erst gegen Ende wartete die Serie mit ein wenig Action auf.

Der Erfolg und die positive Resonanz bestätigten auch, wie viele Fans sich wieder kleiner gedachtere Konflikte im Gegensatz zur ewigen Rettung der Welt gewünscht haben. Disney+ hat die Serie jetzt um eine zweite Staffel verlängert.

Beide Wonder Man-Hauptdarsteller kehren für Staffel 2 zurück

Wonder Man hat die Geschichte des Schauspielers Simon Williams erzählt, der alles tun würde, um die Hauptrolle in der Neuauflage seines Lieblings-Comichelden Wonder Man zu verkörpern. Dafür sucht er sich Hilfe bei dem Schauspieler und ehemaligen Iron Man 3-Bösewicht Trevor Slattery, woraus eine Freundschaft zwischen den beiden entsteht. Williams muss jedoch gleichzeitig noch seine Superkräfte geheimhalten, da er ihretwegen von der Behörde DODC verfolgt wird.

Wie The Hollywood Reporter nun berichtet, wird die 2. Staffel die losen Enden der 1. Staffel aufgreifen und weitererzählen. Yahya Abdul-Mateen II wird als Simon Williams und Ben Kingsley in seiner Paraderolle als einstweilen kontrovers diskutierter Bösewicht und mittlerweile zum Fanliebling aufgestiegenem Slattery zurückkehren. Auch das Team hinter der Kamera rund um Regisseur Destin Daniel Cretton wurde für die zweite Staffel erneut verpflichtet.

Cretton inszeniert als Nächstes Spider-Man: Brand New Day, für den vergangene Woche endlich ein erster Trailer erschienen ist.

Wann kann man Wonder Man Staffel 2 bei Disney+ streamen?

Da die Produktion der 2. Staffel von Wonder Man erst jetzt offiziell freigegeben wurde, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir sie schließlich auf Disneys Streamingportal sehen können. Ein frühestmöglicher Starttermin wäre dementsprechend erst im nächsten Jahr.

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