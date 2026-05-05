Der Krimi-Thriller mit Wednesday-Star geht weiter: Aber lasst euch vom neuen Netflix-Trailer zu Staffel 2 nicht täuschen

Wednesday-Star Emma Myers kehrt mit ihrer Thriller-Serie zu Netflix zurück: Zu A Good Girl's Guide to Murder gibt es jetzt den ersten Staffel 2-Trailer.

Auch die besten unter uns sich nicht vor Mordfällen gefeit. So erging es jedenfalls der jungen Pip (Wednesday-Star Emma Myers) in A Good Girl's Guide to Murder, die in Staffel 1 einen weit zurückliegenden Tod neu aufrollte. Wie der erste Trailer zu Staffel 2 zeigt, muss sie jetzt bereits das nächste Rätsel lösen.

Schaut hier den Trailer zu A Good Girl's Guide to Murder Staffel 2:

A Good Girl's Guide to Murder - S02 Trailer (English) HD

Wednesday-Star Emma Myers kämpft in Thriller-Serie mit ihren eigenen Dämonen

Pip ist nach den Geschehnissen der 1. Staffel in ihrem Heimatort zur Berühmtheit geworden. Doch das Verbrechen lässt sie nicht in Ruhe: Als Jamie Reynolds (Eden H. Davies), der Bruder ihres Freundes Connor (Jude Morgan-Collie), spurlos verschwindet, stellt sie Nachforschungen an. Und baut das Mysterium prompt in ihren True-Crime-Podcast ein.

Mehr Serien-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Besonders rätselhaft wirkt Jamies Verschwinden im Zusammenhang mit dem Gerichtsfall von Max Hastings (Henry Ashton), der in der 1. Staffel Becca Bell (Carla Woodcock) vergewaltigte. Jamie war als Zeuge geladen. Sollte er zum Schweigen gebracht werden?

Die Aufklärung des neuen Falles aber fordert von Pip ihren Tribut: Nach dem Mordfall in Staffel 1 bedroht ein weiteres Verbrechen ihre geistige Gesundheit – und dennoch kämpft sie mit ihren eigenen Dämonen, so lange sie kann.

Auch interessant:

Nicht täuschen lassen: A Good Girl's Guide to Murder läuft in Deutschland nicht bei Netflix

Die neuen Folgen von A Good Girl's Guide to Murder landen am 27. Mai 2026 bei Netflix. Allerdings nicht in Deutschland, der Schweiz oder Österreich: Als Co-Produzent streamt das ZDF die neue Serienstaffel in seiner eigenen Mediathek, und zwar zum selben Termin. Im TV wird sie wöchentlich ab dem 24. Juni 2026 bei ZDFneo ausgestrahlt, und zwar ab 21.45 Uhr mit einer Doppelfolge.