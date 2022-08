Der längste John Wick-Film: Die Laufzeit von Teil 4 der Keanu-Reeves-Action soll alles toppen

John Wick 4 wird epischer als alle Kapitel davor, zumindest was die Laufzeit angeht. Das verriet der Regisseur des Keanu-Reeves-Actioners.

In seinem nächsten Auftritt kämpft Keanu Reeves unter anderem gegen Martial Arts-Legende Donnie Yen. Da ist Geiz in Sachen Laufzeit offensichtlich nicht angesagt, wie ein neues Interview mit Regisseur Chad Stahelski zeigt.

Das sind die ersten Infos zur Laufzeit von John Wick: Kapitel 4

Im Gespräch mit Collider erklärte der frühere Stuntman von Reeves und jetzige Stammregisseur der John-Wick-Filme:

[Der Film] ist länger als die anderen drei, aber nicht so lang.

Auf ein 170-Minuten-Epos à la The Batman müssen wir uns also nicht gefasst machen. Ausgehend von der Laufzeit-Inflationsrate der bisherigen Teile wäre es gar nicht mal abwegig, dass Kapitel die 140 Minuten überschreitet, aber das ist pure Spekulation. Wie Variety anmerkt, hat jeder Film der Reihe den Vorgänger in Sachen Einspielergebnis übertroffen. Das Publikum hat anscheinend nichts gegen die wachsende Laufzeit.

Die Laufzeit der ersten drei John-Wick-Filme:

John Wick: 101 Minuten

John Wick 2: 122 Minuten

John Wick 3: 131 Minuten

Im selben Interview verriet Stahelski jedenfalls, dass der Film kurz vor der finalen Schnittfassung steht, jetzt gehe es um die Feinarbeit, den Score und die visuellen Effekte.

Das ist die Handlung des Actionfilms

Die offizielle Synopsis für das Action-Sequel lautet wie folgt:

John Wick nimmt de Kampf gegen seine bisher tödlichsten Gegner auf im kommenden vierten Teil der Reihe. Während der Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist, immer weiter wächst, weitet Wick seinen Kampf gegen den High Table auf den Rest der Welt aus, als er die mächtigsten Köpfe der Unterwelt aufsucht, von New York über Paris bis nach Osaka und Berlin.

Wann kommt John Wick 4 mit Keanu Reeves ins Kino?

Am 23. März 2023 kommt John Wick: Kapitel 4 in die deutschen Kinos. Zum Cast gehören neben Reeves und Donnie Yen auch Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Scott Adkins, Bill Skarsgård, Rina Sawayama und Hiroyuki Sanada.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.