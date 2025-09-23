Der lange Trailer zu neuen Serie des The Blacklist-Machers ist da! In 2 Wochen startet der knallharte Thriller

The Blacklist-Fans müssen nicht mehr lange ausharren: Jon Bokenkamps neue Thriller-Serie Remnick kommt in wenigen Wochen. Und der erste ausführliche Trailer verspricht jetzt schon Hochspannung.

Über zehn Staffeln hat Jon Bokenkamp Thriller-Fans mit The Blacklist in Atem gehalten. Kein Wunder also, dass viele nun auf seine neue Serie Remnick hinfiebern, die in Kürze erscheint. Und sie haben allen Grund dazu, wie der erste lange Trailer hoffen lässt.

Schaut euch hier den ersten langen Trailer zu Remnick an:

Remnick - S01 Trailer (Deutsch) HD

The Blacklist-Macher entfesselt eine Killer-Jagd im eisigen Alaska

Remnick dreht sich um den US-Marshal Frank Remnick (Jason Clarke), der gemeinsam mit seiner Frau Sarah (Simone Kessell) eine ruhige Existenz im ländlichen Alaska verlebt. Doch dann stürzt ein Flugzeug voller Schwerverbrecher in sein Gebiet ... und das mörderische Chaos nimmt seinen Lauf.

Nicht nur kommt Remnick die Aufgabe zu, die brandgefährlichen Insassen wieder einzufangen – darüber hinaus häufen sich die Beweise, dass der Absturz von langer Hand geplant war. Plötzlich betritt auch CIA-Agentin Sydney Scofield (Haley Bennett) die Bühne, interessiert sich aber nur für einen einzigen Häftling, den mysteriösen Havlock (Dominic Cooper).

Wann kommt die Thriller-Serie Remnick in den Stream?

Remnick startet am 10. Oktober 2025 mit einer Doppelfolge bei Apple TV+ . Alle weiteren der insgesamt zehn Episoden erscheinen einzeln und in wöchentlichem Rhythmus. Neben Bokenkamp fungiert Richard D'Ovidio (The Call – Leg nicht auf!) als Showrunner der Serie.

