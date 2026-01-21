"Der letzte große Film, den ich je machen werde": Christopher Nolans Odyssee soll Meilenstein für Matt Damon bedeuten

Matt Damon kam während der Pressetour seines neuen Netflix-Thrillers The Rip ins Schwärmen über Christopher Nolans Abenteuer-Epos Die Odyssee.

Matt Damon erobert aktuell mit seinem Action-Thriller The Rip an der Seite von Ben Affleck die Netflix-Charts. Während der Pressetour kam er bereits auf die Machart von Filmen bei Netflix zu sprechen, an denen er einen traurigen Trend kritisierte. Jetzt ging Damon in einem anderen Interview erneut auf die Entwicklung der Filmbranche in Hollywood ein – und kam dabei auf Christopher Nolans Die Odyssee zu sprechen, der für ihn einen persönlichen Meilenstein darstellt.

Matt Damon beschreibt Christopher Nolans Die Odyssee als einzigartige Erfarhung

In Netflix' hauseigenem Podcast Skip Intro erklärte Matt Damon laut Variety , dass er die Dreherfahrung von Die Odyssee noch immer verarbeiten müsse. Gleichzeitig habe sie "einen tiefgreifenden Effekt" auf ihn gehabt, da er darin einen persönlichen Meilenstein erreichte:

Als ich letztes Jahr Die Odyssee gemacht habe, hat es sich wie meine letzte Chance angefühlt, einen David Lean-Film zu machen, wisst ihr? Dass ich den letzten großen Film auf Film mache, den ich je machen werde.

Damit bezieht sich Damon auf den britischen Filmemacher David Lean, der für große und aufwendige Epen wie Lawrence von Arabien und Doktor Schiwago bekannt war. Die Odyssee sei für Damon ein Film ähnlichen Kalibers, die es heutzutage in Hollywood kaum noch gibt. Das liegt mitunter an der besonderen Machart Nolans, der den gesamten Film mit einer neuen Technologie von IMAX-Kameras drehte.

Damon erklärte zuvor über seine Dreherfahrung bei Die Odyssee:

Wenn ich mir objektiv gesehen anschaue, was für diesen Job gefordert wird, denke ich, dass er zum richtigen Zeitpunkt in meinem Leben gekommen ist. Ich denke, ich hätte mich vor 20 Jahren schwer damit getan, diesen Job zu machen. Man fühlte sich jeden Tag unwohl. Aber ich habe wirklich jede Minute davon tief genossen.

[...] Ich denke, es hatte nicht nur damit zu tun, eine solch tolle Rolle zu spielen, mit einem so tollen Regisseur und einer so tollen Gruppe von Menschen und so einer tollen Geschichte, aber auch mit einem Grad von Nostalgie dafür, wie ich angefangen habe, wie ich in diese Branche gekommen bin, das Gefühl, dass ich hatte, als ich Der Außenseiter gedreht habe, und Freddie Francis der Kameramann war und ich dachte, 'Das passiert gerade wirklich.'

Wann kommt Die Odyssee mit Matt Damon ins Kino?

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir Matt Damon in der Rolle seines Lebens auf der großen Leinwand erleben können. Die Odyssee startet am 16. Juli 2026 in den deutschen Kinos.

Wenn ihr bis dahin Filme zum Streamen sucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast-Jahresrückblick: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.

