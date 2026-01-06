Der letzte Trailer zur neuen Star Trek-Serie ist da – er bezieht sich auf 60 Jahre Franchise-Geschichte

In wenigen Tagen kommt die neue Star Trek-Serie Starfleet Academy auf uns zu. In der neuen Vorschau lassen sich von Captain Kirk bis Janeway mehrere Sternenflotten-Legenden blicken.

Mit Raumschiff Enterprise begann vor fast genau 60 Jahren eine der größten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten. Mittlerweile gibt es zahlreiche Spin-off-Serien, Filme, Comics, Videospiele, Bücher und mehr. Der allerneuste Franchise-Eintrag erreicht uns schon in wenigen Tagen mit Star Trek: Starfleet Academy, wozu es jetzt noch einen frischen Trailer gibt.

Neuer Star Trek: Starfleet Academy-Trailer zeigt Kirk, Picard, Janeway und Co.

Die finale Vorschau auf das neue Star Trek-Format bezieht sich mit einer Montage auf sechs Jahrzehnte voller Weltraumabenteuer. So sind neben den Kadetten und Kadettinnen sowie Dozent:innen der Akademie Sternenflotten-Legenden wie Captain Kirk (William Shatner), Captain Archer (Scott Bakula), Mr. Spock (Leonard Nimoy), Captain Picard (Patrick Stewart) und Captain Janeway (Kate Mulgrew) aus längst vergangenen Serien zu sehen. Darüber hinaus lassen sich auch Captains aus neueren Trek-Serien wie Captain Archer (Anson Mount) blicken. Seht selbst:

Star Trek: Starfleet Academy - S01 Trailer 2 (English) HD

Zum tatsächlichen Cast der neuen Starfleet Academy-Serie zählen Oscarpreisträgerin Holly Hunter als Captain Nahla Ake, die Kanzlerin der Lehreinrichtung, Robert Picardo als Holo-Doktor vom Raumschiff Voyager als Dozent, sowie Paul Giamatti als Antagonist Nus Braka. Im Zentrum steht aber vor allem ein frischer Cast aus Newcomern, die als Student:innen der Akademie auftreten.

Offensichtlich versucht der jüngste Trailer last minute noch, ein paar alteingesessene Ur-Trekkies anzusprechen. Denn mit seinem jungen Cast versucht das neue Star Trek: Starfleet Academy eigentlich, ein neues Gen Z-Publikum für das langjährige Sci-Fi-Franchise zu erschließen. Wie gut dieser Balanceakt aus Alt und Neu in der eigentlichen Serie funktioniert, erfahren wir schon in wenigen Tagen.

Star Trek: Starfleet Academy startet schon nächste Woche

Das neue Star Trek: Starfleet Academy beginnt kommenden Donnerstag, den 15. Januar 2026 mit den ersten zwei Episoden auf Paramount+. Insgesamt wird die 1. Staffel aus zehn Folgen bestehen und eine weitere Season wurde auch schon mitbestellt.

