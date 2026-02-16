Der letzte Versuch war ein Flop: Legendärer Action-Spaß soll erneut wiederbelebt werden

Bald heißt es wieder: "Guten Morgen, Engel!" Sony wagt nämlich einen weiteren Versuch und will die Agentinnen-Action 3 Engel für Charlie abermals als Kinofilm neu beleben.

3 Engel für Charlie gehörte zu den erfolgreichsten TV-Serien der 1970er-Jahre und genießt auch heute noch Kultstatus. Kein Wunder, dass es gleich mehrere Remakes gab, von denen allerdings nicht alle großen Anklang beim Publikum fanden. Der bisher letzte Versuch, die Kino-Neuauflage 3 Engel für Charlie (u.a. mit Kristen Stewart), stammt aus dem Jahr 2019 und floppte gnadenlos.



Das damals produzierende Studio Sony hat die Idee einer gelungenen Neuauflage aber anscheinend immer noch nicht aufgegeben und will nun eine weitere Verfilmung der lässigen Action-Sause realisieren, wie der Hollywood Reporter exklusiv in Erfahrung gebracht hat. Ein Drehbuchautor wurde dafür bereits gefunden.

Action-Rückkehr: Comedy-Experte schreibt Drehbuch für neuen 3 Engel für Charlie-Film

Demnach hat Sony Peter Chiarelli verpflichtet, das Skript für das neue 3 Engel für Charlie-Remake zu schreiben. Dieser ist vor allem für seine Arbeit im Komödienfach bekannt, lieferte er doch die Drehbücher zu den Kino-Hits Selbst ist die Braut und Crazy Rich. Das könnte darauf hindeuten, dass die Verantwortlichen den humoristischen Aspekt des Originals noch mehr hervorheben wollen und auf treffsicheren Witz sowie gute Pointen großen Wert legen.

Zudem wird gemunkelt, dass Drew Barrymore als Produzentin mit an Bord ist, was bisher aber nicht offiziell bestätigt wurde. Gemeinsam mit Cameron Diaz und Lucy Liu bildete sie in den frühen 2000er-Jahren das Engel-Trio in der ersten erfolgreichen Neuauflage und dessen wirtschaftlich und qualitativ enttäuschender Fortsetzung 3 Engel für Charlie – Volle Power.

2011 brachte ABC außerdem das noch erfolglosere Serien-Remake Charlie's Angels heraus, das bereits nach wenigen ausgestrahlten Folgen wieder eingestampft wurde.

Nun soll der nächste Versuch der Kultmarke zu altem Glanz verhelfen. Das Projekt befindet sich aber noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, weshalb bisher weder mitspielende Stars noch ein Starttermin bekannt sind. Vor 2028 brauchen wir daher wohl nicht mit dem 3 Engel für Charlie-Remake rechnen.

Worum geht es in 3 Engel für Charlie?

Frisch von der Polizeiakademie kommend, werden Sabrina Duncan, Jill Munroe und Kelly Garrett von dem mysteriösen "Charlie" als Privatdetektivinnen rekrutiert, um für diesen ganz spezielle Aufträge zu erfüllen. Dabei treffen sie nie persönlich auf ihren Chef, sondern kommunizieren lediglich über einen Lautsprecher mit ihm.



Unterstützung erhalten sie jedoch von John Bosley, dem Leiter des Detektivbüros. Ihre Missionen bringen sie in allerlei gefährliche und spektakuläre Situationen, denen sie allerdings dank Teamgeist, Köpfchen und Schlagkraft mehr als gewachsen sind.