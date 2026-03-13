der Live-Blog zur Oscar-Verleihung 2026

In wenigen Stunden werden zum 98. Mal die Academy Awards verliehen. Im Oscar-Live-Blog gibt es die einfallsreichsten Fragen von Steven Gätjen am roten Teppich und natürlich die Highlights und Lowlights der Show im Dolby Theatre in Los Angeles.

One Battle After Another – so könnte auch ein Film über Steven Gätjens Versuche heißen, am roten Teppich einen Hollywood-Star vors Mikro zu locken. Heute Nacht muss unser Mann in Hollywood gemeinsam mit Kollege Scott Orlin wieder ran, aber die beiden sind natürlich nicht die einzigen, die schuften (dürfen). Hier bei Moviepilot werde ich die 98. Academy Awards mit einem Live-Blog begleiten.



Meine persönliche Hassliebe zum Oscar begann am 21. März 1999, als ich live zusah, wie Shakespeare in Love den Best Picture-Oscar gewann und damit Der Soldat James Ryan und vor allem meinem Favoriten Der schmale Grat wegschnappte. Eine verstörende Erfahrung, die mich in den vergangenen Jahrzehnten dazu veranlasste, die Logik der Academy-Entscheidungen zu durchleuchten. Man soll sich schließlich seinen Ängsten stellen!

Heute Nacht gibt es neues Futter zur Analyse, wenn der Zweikampf von One Battle After Another (13 Nominierungen) und Blood & Sinners (16 Nominierungen) ausgetragen wird. Vor allem aber hoffe ich auf eine witzige Show, auch dank des Moderators Conan O'Brien, der vergangenes Jahr schon überzeugte, als er in seinem Intro aus dem Rücken von Demi Moore in The Substance krabbelte. Mal sehen, welche Filmparodien er diesmal auf Lager hat...

Hier geht es zur vollständigen Liste der Oscar-Nominierungen 2026



Die Oscars im TV und im Stream

Ab 22 Uhr am Sonntag, dem 15. März , zeigt Joyn die Berichterstattung vom roten Teppich – selbstverständlich mit Moderator Steven Gätjen.

, zeigt Joyn die – selbstverständlich mit Moderator Steven Gätjen. 23:30 Uhr beginnt der Countdown vom roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles. Hier startet auch die TV-Ausstrahlung von ProSieben.

vor dem Dolby Theatre in Los Angeles. Hier startet auch die TV-Ausstrahlung von ProSieben. Um 0:00 Uhr beginnt die Verleihung offiziell.

Wer die Verleihung streamen möchte, kann das wie erwähnt bei Joyn tun oder ab 0:00 Uhr bei Disney+.

Der Live-Blog beginnt ab 22:00 Uhr.