Der meisterwartete Film des Jahres ist alles, was ihr euch erhofft habt: So gut ist das Sci-Fi-Abenteuer Der Astronaut geworden

Ryan Gosling soll die Erde retten. Sein Film Der Astronaut bezaubert als Science-Fiction-Blockbuster, der Humor, Emotionen und große Bilder zu einem mitreißenden Kinoerlebnis verschnürt.

Die Menschheit steht kurz vor ihrer Auslöschung. Das klingt nicht nach der besten Ausgangssituation für einen gutgelaunten Ausflug ins All, oder? Doch Der Astronaut - Project Hail Mary strickt aus der dramatischen Lage ein absolut hinreißendes Sci-Fi-Abenteuer. Wie genau das funktioniert, wollen wir euch in diesem spoilerfreien Film-Check nach den ersten euphorischen Reaktionen ausführlicher verraten. Am 19. März 2026 kommt der Film ins Kino.

Ein fantastisches Sci-Fi-Abenteuer: Der Astronaut soll die Welt retten

Der Astronaut, der keiner ist, erwacht Lichtjahre von der Erde entfernt an Bord des Raumschiffs Hail Mary: Ryland Grace (Ryan Gosling) erlangt seine Erinnerungen nur langsam zurück. Eigentlich arbeitet der Mikrobiologe als einfacher Lehrer. Doch nachdem die sogenannten "Astrophagen" (also "Sternenfresser") sein Sternensystem erreichen, tritt Forschungsgruppenleiterin Eva Stratt (Sandra Hüller) aufgrund seiner vergangenen Expertise an ihn heran. Er soll die Teilchen untersuchen, die die Sonne verdunkeln.

Wenn die feindliche Lebensform nicht gestoppt wird, kühlt der Planet in den kommenden Jahren um 10 bis 15 Grad ab, was die Hälfte der Erdbevölkerung auslöschen würde. Das "Project Hail Mary" ist ein letzter Versuch, um die Welt vielleicht doch noch vor der nächsten Eiszeit zu bewahren. Denn das Sonnensterben wurde vielerorts in der Galaxie beobachtet. Nur der Planet Tau Ceti hat den Befall überstanden. Genau dorthin reist Grace nun. Die größte Überraschung wartet aber kurz vor seinem Ziel: Er bleibt nicht das einzige Lebewesen, das hier seinen sterbenden Planeten retten will.

Schaut hier den Trailer zu Der Astronaut - Project Hail Mary:

Der Astronaut - Trailer 2 (Deutsch) HD

US-Autor Andy Weir schrieb bereits die Vorlage zu Ridley Scotts Sci-Fi-Film Der Marsianer - Rettet Mark Watney, mit dem der neue Film von einsamen Astronauten bis zum Humor viel gemeinsam hat. Noch bevor sein neuster Roman Project Hail Mary 2021 erschien, sicherte sich MGM die Rechte der Verfilmung. Kein Wunder, dass nach Der Marsianer erneut Drehbuchautor Drew Goddard die Aufgabe erhielt, Andy Weirs Roman zu adaptieren.

Die Idee eines Mannes, der im Weltall Informationen sammeln soll, um die Erde zu retten, dürfte keinen Science-Fiction-Fan überraschen. Von Armageddon bis Sunshine begaben sich in der Kinogeschichte schon viele Menschen auf potenzielle Selbstmordmissionen, um ihrem Planeten eine zweite Chance zu verschaffen. Zugleich hat Der Astronaut aber auch den Anspruch, seine Ideen wie Interstellar wissenschaftlich und bildgewaltig zu untermauern und seine Geschichte, ähnlich Ad Astra, auf eine persönliche Ebene zu heben.

Selbst wenn sich viele Sci-Fi-Vergleiche aufdrängen, findet dieses neue Abenteuer jedoch seine eigene, betörende Gangart.

Der Astronaut entführt auf eine Reise ins All ... und ins Innere

Das Regieduo Phil Lord und Christopher Miller ist vor allem für The Lego Movie und 21 Jump Street bekannt. Nach ihrem Ausstieg bei Solo: A Star Wars Story starten sie mit Der Astronaut ihren zweiten, diesmal erfolgreichen Anlauf ins All. Ihr Comedy-Hintergrund befeuert das Sci-Fi-Abenteuer mit einem leichtfüßigen Tonfall, der die bedrohliche Situation immer wieder hoffnungsvoll auflädt.

Wenn Raumschiffe durch die Leere des Alls schweben und Angeln in die brodelnde Oberfläche fremder Planeten getaucht werden, fängt Dune-Kameramann Greig Fraser die Sci-Fi-Weite zwischen wirbelnden Farben und der Einsamkeit des Weltraums überzeugend ein. Nur gelegentlich würde man in den Aufnahmen ferner Galaxien gern noch etwas länger staunend verweilen, als der temporeiche Schnitt es zulässt.

Mit seinen fast zweieinhalb Stunden Laufzeit ist der Film zwar etwas zu lang geraten. Andererseits braucht Ryland Graces Weltraum-Odyssee aber auch die Zeit, sich von der ersten Gefährdung der Erde über die händeringende Suche nach einer Problemlösung bis zum Aufbruch ins All mit ihrer ganzen Tragweite zu entfalten. Die Sprünge zwischen der Gegenwart der interstellaren Reise und den Rückblenden, die Graces Beteiligung erklären, liefern die nötige Abwechslung.

Größtenteils als One-Man-Show aufgezogen, trägt Ryan Gosling seinen Film mit überzeugender Hingabe und sammelt bei der Reise in sein Innenleben zusätzliche Sympathiepunkte. Er steht für uns alle ein: ein Normalo, der gar nicht weiß, was er im All zu suchen hat. Die Auftritte von Sandra Hüller – oscarnominierter deutscher Hollywood-Export – erden den Film aber ganz buchstäblich, wenn ihre rigorose Entscheiderin Eva Stratt auf Graces trockenen Humor trifft. In dieser angenehmen Reibung kann eine Karaokenummer schon mal unerwartet berührend ausfallen. Das eigentliche Herz von Der Astronaut schlägt aber in einem steinernen Körper.



Der Astronaut begeistert als Freundschaft zwischen Mensch und Stein

Der Rekorde brechende Trailer verrät bereits, dass Astronaut Ryland Grace als letzter Überlebender seines Raumschiffs im All erwacht, aber nicht lange allein bleibt. Kurz vor seinem Ziel stellt er Kontakt zu einem außerirdischen Wesen her, das er "Rocky" tauft. Augenlos, spinnenartig und mit steinerner Oberfläche würde dieses Alien sicher keine Niedlichkeitswettbewerbe auf der Erde gewinnen. Umso schöner gestaltet sich die aufkeimende Freundschaft zwischen dem Menschen und der fremden Kreatur. Denn beide sind gekommen, um ihre jeweiligen Planeten vor den gefräßigen Astrophagen zu retten.

Wie in Arrival müssen die zwei Spezies, die nicht einmal gefahrlos dieselbe Luft teilen können, für die Zusammenarbeit erst eine gemeinsame Sprache finden. Diese Verständigung sprüht vor Ideen und betört, samt Missverständnissen, als intimes Beziehungs-Kammerspiel in den unendlichen Weiten des Alls. Wenn Rocky seine Kontaktversuche verlangsamt und Grace erkennt, dass er der Begriffsstutzige in dieser Intelligenzgleichung ist, bleibt sicher kein Mundwinkel unten. Auch wenn melodische Aliennamen unmöglich auszusprechen und fremde Essgewohnheiten gewöhnungsbedürftig sind, braucht wahrer Zusammenhalt am Ende nicht viele Worte.

Dank Ryan Gosling und einem putzigen Steinwesen malt Der Astronaut sein Abenteuer in allen Farben der Gefühlspalette: Wir dürfen lachen, weinen, mitfiebern und staunen. Wenn der Abspann im Kino anläuft, kehrt man nur widerwillig auf die Erde zurück. Denn hier konnten wir endlich wieder einem fantastischen Sci-Fi-Ausflug beiwohnen.