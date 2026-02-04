Der meisterwartete Film des Jahres ist ein Sci-Fi-Abenteuer – er startet in 7 Tagen

Den erste großen Sci-Fi-Blockbuster 2026 steht vor der Tür. Jetzt ist der Start von Ryan Goslings Film Der Astronaut - Project Hail Mary nur noch eine Woche entfernt.

Bei den bei Moviepilot am meisten vorgemerkte Filmen 2026 hat ein Blockbuster die Nase ganz klar vorne: das Science-Fiction-Abenteuer Der Astronaut - Project Hail Mary. Die ersten begeisterten Reaktionen versprachen ein Spektakel der Extraklasse und auch unser begeisterter Film-Check bestätigte diesen Ersteindruck eines Sci-Fi-Ausflugs der Extraklasse. Nächste Woche ist der Kinostart endlich da.

Sci-Fi-Ausflug ins All: Bei Der Astronaut steht nicht weniger als die Rettung der Welt auf dem Spiel

Eine feindliche Lebensform "frisst" das Licht der Sonne. Der Bevölkerung auf der Erde droht, in einer neuen Eiszeit umzukommen. Aber vielleicht lässt sich die Katastrophe doch noch mit einem letzten verzweifelten Vorstoß ins All verhindern?

Ryland Grace (Ryan Gosling) ist eigentlich ein Schullehrer, erwacht aber trotzdem als titelgebener Astronaut an Bord des Raumschiffs Hail Mary. Ein Himmelfahrtskommando? Nur langsam kehrt die Erinnerung zurück, wie er hierher gekommen ist. Ob er will oder nicht: Offenbar ruht nun das Schicksal der Menschheit auf seinen Schultern. Doch kann er den fernen Planeten Tau Ceti wirklich erreichen und dort allein herausfinden, wie man die Bedrohung stoppt? Oder erhält er doch noch Unterstützung von unerwarteter Seite?



Schaut hier den Trailer zu Der Astronaut - Project Hail Mary:

Der Astronaut - Trailer 2 (Deutsch) HD

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von US-Autor Andy Weir, der bereits die Vorlage zu Ridley Scotts Der Marsianer - Rettet Mark Watney schrieb, wurde Der Astronaut von Phil Lord und Christopher Miller inszeniert. Nachdem das Regie-Duo mit The Lego Movie Erfolge feierte, dürfen die zwei nun auch unter Beweis stellen, ob sie einen großen Sci-Fi-Blockbuster zusammensetzen können.



Neben dem aus Barbie und Drive bekannten Hauptdarsteller Ryan Gosling mischt im Cast sogar eine deutsche Schauspielerin mit: Nachdem Sandra Hüller in Anatomie eines Falls für einen Oscar nominiert wurde, darf sie nun in ihrer ersten amerikanischen Hollywood-Großproduktion die deutsche Chefin des Erden-Rettungsprojektes mimen.

200 Millionen Dollar Budget: Hohe Erwartungen lasten auf Project Hail Mary

Der bildgewaltige Trailer von Der Astronaut bestach bereits mit spannenden Einblicken. Der ersten Trailer brach sogar Aufrufrekorde und wurde in nur zehn Tagen über 400 Millionen Mal geschaut. Jetzt muss das Sci-Fi-Epos nur noch genügend Zuschauende ins Kino locken, um seine hohen Produktionskosten wieder einzuspielen. Denn wie unter anderem Puck berichtete, wurde Der Astronaut für ein Budget von fast 200 Millionen US-Dollar umgesetzt. Zum Vergleich: Der Marsianer kostete 2015 insgesamt 108 Millionen US-Dollar, während für Dune: Part Two vor zwei Jahren 190 Millionen ausgegeben wurden.

Im Vergleich zu den weltweiten Boxoffice-Einnahmen 2025 muss Der Astronaut also in die Region von Filmen wie The Fantastic Four: First Steps (520 Mio) und Superman (620 Mio) kommen, um unterm Strich rentabel zu sein. Zum Glück zeigen die ersten Reaktionen aber bereits, dass ein Kinobesuch sich lohnt. Drücken wir also die Daumen (und Brieftaschen), damit Ryland Grace nicht nur die Erde rettet, sondern auch an den Kinokassen punktet.

Wann feiert Der Astronaut seinen Kinostart?

Am besten kann so ein großer Science-Fiction-Blockbuster natürlich auf der großen Leinwand genossen werden. Der Astronaut - Project Hail Mary starte am 19. März 2026 in den deutschen Kinos.