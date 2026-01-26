Der meisterwartetste Film 2026 ist ein Sci-Fi-Abenteuer – und es soll richtig lang werden

Im März startet ein neuer Science-Fiction-Film mit Ryan Gosling im Kino. Jetzt wurde enthüllt, dass der Blockbuster fast drei Stunden lang sein soll.

Wenige Sci-Fi-Blockbuster werden im neuen Jahr so heiß erwartet wie Der Astronaut - Project Hail Mary. Der Film des Regie-Duos Phil Lord und Christopher Miller (21 Jump Street) schickt Superstar Ryan Gosling (Drive) auf eine Mission ins All, um die ganze Menschheit zu retten. Jetzt wurde bekannt, dass ihr für den Film wohl viel Sitzfleisch mitbringen müsst.

Neuer Sci-Fi-Blockbuster mit Ryan Gosling soll fast 3 Stunden lang sein

Laut Screen Rant wurde auf der Webseite der US-Kinokette Yosemite Cinema erstmals die Laufzeit für Der Astronaut - Project Hail Mary enthüllt. Demnach soll das kommende Sci-Fi-Abenteuer stolze 166 Minuten, also 2 Stunden und 46 Minuten lang sein. Als offiziell bestätigt gilt die Länge des Films noch nicht, aber sie würde den bisher längsten Film in Goslings Karriere markieren. Stunden später will der gut informierte Fan-Account Project Hail Mary Updates zudem die wahre, korrigierte Laufzeit in Erfahrung gebracht haben: 2 Stunden und 36 Minuten.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu Der Astronaut - Project Hail Mary schauen:

Der Astronaut - Trailer 2 (Deutsch) HD

Im Film, der auf dem Roman Project Hail Mary von Andy Weir basiert, spielt Gosling den Astronaut Ryland Grace, der ohne Erinnerungen allein an Bord eines Raumschiffs erwacht. Langsam kommt er dahinter, dass er offenbar der einzige Überlebende einer Reise ins Sonnensystem von Tau Ceti ist. Hier soll Ryland die Lösung für die Rettung der Menschheit finden, der auf der Erde nach einem katastrophalen Ereignis eine neue Eiszeit droht.

Wenn es nach der Moviepilot-Community geht, ist Der Astronaut - Project Hail Mary mit den meisten Vormerkungen der heißerwartetste Film 2026 überhaupt.

Wann startet Der Astronaut im Kino?

Sci-Fi-Fans müssen sich nur noch knapp zwei Monate gedulden. Der Astronaut - Project Hail Mary startet am 19. März 2026 in den deutschen Kinos.

