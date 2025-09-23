Der Milliardärsbunker: Wann kommt Staffel 2 zu Netflix?

Die spanische Netflix-Serie hat bisher acht Episoden aus Staffel 1. Doch wird es auch mit einer 2. Season weitergehen? Und wann ist mit neuen Folgen zu rechnen?

Netflix-Kund:innen streamen aktuell fleißig die spanische Thriller-Serie Der Milliardärsbunker. Genaue Zahlen haben wir wie immer nicht, dafür spricht der Spitzenplatz in den Serien-Charts des Streamers für sich. Acht Episoden lang ging es bereits äußerst wendungsreich und voller Twists vor sich. Doch wer am Ende dieser Folgen angekommen ist, fragt sich natürlich: Was ist mit Staffel 2?

Wann kommt die 2. Staffel von Der Milliardärsbunker zu Netflix?

Lasst es nicht an uns aus, aber an dieser Stelle haben wir vorerst schlechte Nachrichten für euch. Netflix hat bis dato keine 2. Staffel von Der Milliardärsbunker in Auftrag gegeben. Das ist aber kein Grund zur Panik, denn die Serie ist erst am 19. September 2025 gestartet und oft lässt sich der Streaming-Dienst ein paar Wochen Zeit mit solchen Entscheidungen, um die Performance eines Formats abzuwägen.

Zumindest haben Serienschöpfer Álex Pina (Berlin) und sein Bunker-Team jetzt schon alles darauf gesetzt, dass es weitergeht. Die 1. Staffel endet nämlich mit einem fiesen Cliffhanger, was für Fans sehr gut oder sehr schlecht ausgehen kann. Zum einen könnte es Netflix motivieren, die Serie nicht unvollendet stehenzulassen (zugegeben, diese Strategie ging schon oft nicht auf). Zum anderen besteht nun die Möglichkeit, ein weiteres unvollendetes Werk angefangen zu haben, das Netflix aus geschäftlichen Gründen links liegen lässt.

Sollte die 2. Staffel von Der Milliardärsbunker jetzt sofort bestellt werden und in Produktion gehen, könnte frühestens Ende 2026 mit neuen Folgen gerechnet werden. Bei den langen Wartezeiten von zwei bis manchmal drei Jahren für manche Serien könnte es aber auch durchaus länger dauern.

Passenderweise hatten wir dieses Thema gerade erst im Streamgestöber-Podcast:

Hört den Podcast: Warum die Pausen zwischen Staffeln so lang sind

Fast 1000 Tage liegen zwischen der 1. und der 2. Staffel von Wednesday mit Jenna Ortega. Mit dieser langen Wartezeit sind Fans des Netflix-Hits nicht allein.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum manche Serien besonders darunter leiden, und welche Gründe dahinterstecken. Die langen Wartezeiten sind nämlich nicht nur auf die Coronavirus-Pandemie und den Doppelstreik in Hollywood 2023 zurückzuführen.