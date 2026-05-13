Der mit Abstand schönste Trailer der Woche: Diesen Fantasyfilm müsst ihr euch unbedingt vormerken

Bisher spricht kaum jemand über den neuen Film von Laika. Spätestens nach dem fantastischen Trailer solltet ihr euch Wildwood aber unbedingt auf die Merkliste packen.

Wenige Filmstudios verkörpern die Magie des Kinos so sehr wie Laika. Vor 17 Jahren brachte die US-amerikanische Stop-Motion-Schmiede das Fantasy-Abenteuer Coraline ins Kino und verblüffte mit einer detailverliebten Albtraumwelt zwischen Horror und Märchen. Seitdem sind vier weitere Animationswunder erschienen.

ParaNorman, Die Boxtrolls, Kubo und Mister Link – der letzte Laika-Film liegt inzwischen sieben Jahre zurück. Es wird höchste Zeit für einen weiteren Leinwandausflug, der uns den Atem raubt. Mit dem Teaser-Trailer zu Wildwood stellt sich genau dieser vor. Taucht ein in einen verwunschenen Wald, in dem die seltsamsten Dinge vor sich gehen.

Laika meldet sich mit Wildwood im Kino zurück

Wildwood erzählt von der jungen Prue McKeel, die in Portland, Oregon lebt. Als ihr kleiner Bruder von einem Schwarm Krähen in den an die Stadt angrenzenden Wald entführt wird, begibt sie sich auf die Suche nach ihm und entdeckt dabei eine ungeahnte Welt. Zum Glück ist Prue nicht allein: Sie hat ihren besten Freund Mac mitgebracht.

Hier könnt ihr den Teaser zu Wildwood schauen:

Wildwood - Teaser Trailer (English) HD

Wer auch immer ins Rennen um den Oscar für den Besten Animationsfilm geht, kann sich jetzt schon warm anziehen. Wildwood sieht absolut umwerfend aus. Sicherlich ist auch die Wahl des Musikstücks – My Tears Are Becoming a Sea der elektronischen Dream-Pop-Band M83 – dafür verantwortlich, dass der Teaser Gänsehaut auslöst. Die liebevoll gestaltete Welt mit all ihren Figuren ist jedoch nicht zu vernachlässigen.

Laika will uns staunen lassen und bietet dem Film mit dem Teaser eine wundervolle Bühne, um sich völlig frei von Erklärungen zu entfalten. Hier wartet ein weiterer Schatz, der nur darauf wartet, auf der großen Leinwand entdeckt zu werden. Inszeniert wurde Wildwood übrigens von niemand Geringerem als Kubo-Regisseur Travis Knight, der auch die größte Überraschung des Transformers-Franchise inszeniert hat: Bumblebee.

Die Geschichte von Wildwood basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Colin Meloy und Carson Ellis. Für die Adaption zeichnet Chris Butler verantwortlich, der dank ParaNorman und Missing Link ebenfalls ein fester Bestandteil der Laika-Familie ist. Dazu gesellt sich ein namhafter Cast, der die vielen Figuren auf der Tonspur zum Leben erweckt. Im Original dürfen wir uns auf folgende Stimmen freuen:

Neues Fantasy-Abenteuer: Wann startet Wildwood?

Bereits vor 15 Jahren arbeitete Laika an einem Trailer anlässlich der Veröffentlichung der Buchvorlage und dachte erstmals über eine Verfilmung des Stoffs nach. Jetzt biegt das Projekt in die Zielgrade ein. In den USA erscheint Wildwood am 23. Oktober 2026. Hoffen wir, dass der deutsche Kinostart nicht allzu lange auf sich warten lässt.