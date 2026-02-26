Der mysteriöse Dragon in One Piece erklärt: Staffel 2 bereitet schon jetzt eine der größten Enthüllungen der Netflix-Serie vor

Wer den One Piece-Anime nicht kennt, wird einem Kurzauftritt zu Beginn der 2. Staffel wenig Beachtung schenken. Sie bereitet aber eine der größten Enthüllungen der Netflix-Serie vor.

Die am 10. März gestartete 2. Staffel der Netflix-Serie One Piece steckt wieder voller Easter-Eggs und Verweise für Fans des Mangas von Eiichiro Oda sowie des Animes. So werden schon jetzt mehrere Charaktere heimlich vorbereitet, die erst im späteren Verlauf der Piraten-Saga wirklich wichtig werden. So zum Beispiel auch ein gewisser Dragon, der wie in der Vorlage sein geheimnisvolles Debüt feiert.

Direkt in der Auftaktfolge von Staffel 2 wird Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) in der Stadt Loguetown von einem mysteriösen Fremden (Rigo Sanchez) aus den rauchigen Fängen von Marine-Captain Smoker (Callum Kerr) gerettet. Wenig später wird sein Name als Dragon enthüllt, doch es bleibt bei dem kurzen Auftritt. Dahinter versteckt sich allerdings eine der größten Enthüllungen von One Piece.

Achtung, es folgen massive Spoiler zur One Piece-Vorlage:



Gastauftritt in One Piece Staffel 2: Wer ist Dragon?

Bereits in der allerersten Szene von One Piece, die 22 Jahre zuvor spielt, konnten Fans Dragon und seinen grünen Kapuzenumhang während der Hinrichtung des Piratenkönigs Gol D. Roger in der Menge der Zuschauenden erspähen. In Staffel 2 bekommen wir ihn nicht nur erstmals in der Gegenwart zu sehen. Auch enthüllt sich das Gesicht Dragons mitsamt seiner aus Manga und Anime bekannten markanten Gesichtstätowierung.

Dragon ist der gefürchtete Anführer der Revolutionsarmee. Ihr Ziel ist es, die Weltregierung und deren korrupte Machenschaften zu zerschlagen. Seine Taten als Widerstandskämpfer machten Dragon schließlich zum meistgesuchten Mann der Welt.

Während Dragons wahre Kräfte in der Vorlage bislang nicht offenbart wurden, ist bekannt, dass er die Macht besitzt, das Wetter zu manipulieren. Somit ist er auch verantwortlich für den Blitzeinschlag, der Ruffys Exekutierung durch Clownpirat Buggy (Jeff Ward) in der ersten Folge von Staffel 2 verhindert.

Dragons voller Name ist allerdings ein gewaltiges Geheimnis, das die Vorlage erst in Kapitel 432 des Mangas bzw. in Folge 314 des Animes enthüllt: Sein Name ist Monkey D. Dragon.



One Piece Staffel 2 bereitet die große Enthüllung von Ruffys Vater vor

Dass Ruffy nach der Begegung mit Dragon erklärt, selbst keine Ahnung zu haben, wer dieser Mann sei, ist eine traurige Erkenntnis. Immerhin handelt es sich bei Monkey D. Dragon um den leiblichen Vater des jungen Strohhutpiraten sowie den Sohn von Marine-Vizeadmiral Monkey D. Garp (Vincent Regan).

Ruffy wuchs in der Obhut seines Großvaters auf und hat seinen Vater nie kennengelernt. Erst zum Ende der Water 7-Saga offenbart Garp seinem Enkel die wahre Identität seines Vaters. Sollte sich die Netflix-Adaption weiterhin nah an der Vorlage halten, würde die große Dragon-Enthüllung erst in Staffel 5 oder Staffel 6 zu sehen sein.

Natürlich wäre auch eine frühere Vater-Offenbarung für Ruffy möglich. Immerhin wurde auch der Charakter von Monkey D. Garp weitaus früher eingeführt als in der Vorlage. Und dies wird garantiert nicht der letzte Familien-Twist in One Piece bleiben: In Staffel 3 wird Ruffys Bruder Portgas D. Ace sein Debüt in der Netflix-Serie feiern.

Weitere News zu One Piece:

Mehr zu Netflix' One Piece, den Highlights aus Staffel 2 und den bevorstehenden Staffel 3-Änderungen stellen wir euch im Podcast vor:

Podcast: One Piece ist nach 2 Staffeln ein absoluter Netflix-Meilenstein

Nach viel zu langer Wartezeit hat sich One Piece mit Staffel 2 bei Netflix zurückgemeldet. Im Podcast besprechen wir detailliert, warum die Fantasy-Fortsetzung ein triumphaler Erfolg ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neuen Lieblingsfiguren und überraschenden Easter-Eggs werfen wir außerdem einen Blick auf den stärkeren Fokus auf Anime-Wahnsinn und wagen am Ende einen Blick voraus auf Staffel 3, die einiges verändern wird.