Der nächste Denzel Washington-Thriller kommt schneller als gedacht – und die Story klingt richtig gut

Eigentlich wollte Denzel Washington ein Historienepos bei Netflix drehen. Da das Projekt auf Eis gelegt wurde, widmet er sich nun einem neuen Thriller mit Action-Gott Christopher McQuarrie auf dem Regiestuhl.

Gerade erst war er in der Gladiator-Fortsetzung als Bösewicht zu sehen, da hätte er fast als Hannibal die Alpen überquert: Denzel Washington wollte den legendären Feldherrn zu Netflix bringen. Aus Budgetgründen wurde der Drehstart in letzter Sekunde abgesagt, woraufhin sich Washington nach Alternativen umschaute.

Wie es aussieht, ist er längst fündig geworden: Deadline berichtet, dass der Equalizer-Star einen weiteren Thriller an Land gezogen hat, der mit einer spannenden Prämisse aufwartet und von niemand Geringerem als Christopher McQuarrie inszeniert wird, der die letzten vier Mission: Impossible-Filme ins Kino gebracht hat.

Neuer Thriller mit Denzel Washington in der Hauptrolle erzählt von einem sterbenden Ex-Detective

Das Projekt entsteht unter dem Dach von United Artists und Amazon MGM Studios und basiert auf einem Drehbuch von Scott Barkan und Gregg Zehentner. Die beiden sind noch nicht allzu bekannt, aber ein eingespieltes Team. Zusammengearbeitet haben sie bei dem Thriller Am Rande der Angst und der Horror-Anthologie Into the Dark.

Nun haben sie sich folgende Geschichte ausgedacht: Washington schlüpft in die Rolle eines ehemaligen Ermittlers, der eine lebenslange Haftstrafe im Gefängnis absitzt. Als bei ihm ein unheilbarer Hirntumor diagnostiziert wird, darf er vorzeitig nach Hause gehen. Laut den Ärzten bleiben ihm nur noch sechs Monate zu leben.

Diese kostbare Zeit will der Protagonist der Geschichte nutzen, um die Beziehung mit seiner entfremdeten Tochter wieder ins Lot zu bringen. Nicht zuletzt hat er sogar einen Enkelsohn, von dem er gar nichts wusste. Es dauert jedoch nicht lange, bis der Ex-Detective von seiner düsteren Vergangenheit eingeholt wird.

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Christopher McQuarrie begibt sich mit Denzel Washington wieder ins Jack Reacher-Territorium

Das klingt definitiv vielversprechend, gerade in Verbindung mit einem Regisseur wie McQuarrie, der actiontechnisch wohl zu den besten Filmschaffenden unserer Zeit gehört. Erwartet allerdings keinen Mega-Blockbuster à la Mission: Impossible – The Final Reckoning. Hier bewegt sich McQuarrie wieder in einem kleineren Rahmen.

Aus der Distanz betrachtet dürfte sich der Washington-Thriller eher in der Größenordnung von Jack Reacher bewegen, der ebenfalls einem Mann in düstere Abgründe folgte und mit spannenden sowie meisterhaft inszenierten Set-Pieces punktete. Auf Werner Herzog als unheimlichen Bösewicht müssen wir vermutlich aber verzichten.

Dafür erscheint der Film schneller als gedacht. Laut Informationen des Hollywood Reporter beginnen die Dreharbeiten bereits im November in New Jersey. Offenbar feilen United Artists und Amazon MGM Studios schon länger an dem Projekt, das zuvor unter dem Arbeitstitel The Frame geführt wurde und nun in die heiße Phase geht.

Der US-amerikanische Kinostart wurde auf den 1. Oktober 2027 gelegt – also in weniger als einem Jahr. Wir können davon ausgehen, dass der Film hierzulande eine zeitnahe Veröffentlichung erhält, hoffentlich auch im Kino und nicht nur als Streaming-Titel.