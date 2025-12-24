Der nächste Avatar-Film kommt nicht mehr ins Kino – dafür stehen jetzt mehrere neue Stars für den Cast fest

Avatar: Der Herr der Elemente findet nur noch im Stream statt. Das gilt auch für den kommenden Film, für den jetzt mehrere große Hollywood-Stars verpflichtet wurden.

Das Fantasy-Universum von Avatar wird immer unübersichtlicher. Nicht die blauen Aliens von James Cameron, die aktuell im Kino laufen, das andere Avatar. Nach der ursprünglichen Cartoonserie Avatar - Der Herr der Elemente, einem Spin-off und dem Realfilmdebakel von M. Night Shyamalan, haben wir aktuell die laufende Live-Action-Serie Avatar: Der Herr der Elemente auf Netflix, die nächstes Jahr frotgesetzt wird.

In animierter Form soll es ab 2026 weitergehen. Eigentlich auch im Kino, aber diese Pläne wurden jetzt abgeblasen zugunsten einer Streaming-Veröffentlichung.

Neuer Avatar-Film über Aang und Co. wird nur auf Paramount+ Premiere feiern

Der geplante Avatar-Animationsfilm mit dem Arbeitstitel Die Legende von Aang: Der Herr der Elemente kommt aus den neuen Avatar Studios von Nickelodeon und soll bereits im Oktober 2026 herauskommen. Allerdings nicht mehr auf der großen Kinoleinwand, wie viele Fans sicherlich erhofft hatten, sondern exklusiv beim Streaming-Dienst Paramount+, berichtet der Hollywood Reporter . Lauren Montgomery, eine ehemalige Storyboard-Künstlerin der Originalserie, führt gemeinsam mit Willam Mata Regie.

Der bisherige, englischsprachige Voice-Cast bestand aus Eric Nam (Transplant) als Luftbändiger und Titelstar Aang, Dave Bautista als Antagonist, Jessica Matten als Katara, Dionne Quan als Toph, Dante Basco als Zuko und Román Zaragoza als Sokka. Hinzu gesellen sich neuerdings mehrere weitere Stars, inklusive zwei Oscarpreisträger: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) und Taika Waititi (Jojo Rabbit) sowie Geraldine Viswanathan, Dee Bradley Baker, Peta Sergeant und Freida Pinto.

Ebenfalls im Anmarsch: Eine neue Avatar-Animationssere

Darüber hinaus arbeiten die beiden Avatar-Schöpfer Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko an einer brandneuen Cartoonserie namens Avatar: Seven Havens, die elf Jahre nach Die Legende von Korra und 17 Jahre nach der Originalserie ansetzen wird. Erzählt wir darin von zwei Erdbändiger-Zwillingen, von denen eine der letzte Avatar ist. Doch seit einer verheerenden Katastrophe fürchtet sich die Welt vor Personen mit übernatürlichen Fähigkeiten und macht Jagd auf sie.

Auch Avatar: Seven Havens wird auf Paramount+ Premiere feiern. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, geplant ist aber 2027.

