Der neue 28 Years Later-Film mit Cillian Murphy ist endlich sicher: Das ist der Plan für die Zukunft der Horror-Reihe

Dieses Jahr haben wir den Startschuss der 28 Years Later-Trilogie erlebt. Bislang waren aber nur zwei Teile offiziell. Jetzt hat offenbar auch das große Finale grünes Licht erhalten.

Lange haben Horror-Fans auf eine Fortsetzung zu 28 Days Later von 2002 gewartet. Im Juni war es endlich so weit: Die Infizierten kehrten zurück auf die Leinwand. 28 Years Later entpuppte sich jedoch nicht als direkte Fortführung des Originals. Der Film stellte uns eine Reihe neuer Figuren vor, denen wir durch die Post-Apokalypse folgen.

Schnell war klar: 28 Years Later ist nur der Auftakt einer viel größeren Geschichte, die in wenigen Wochen mit 28 Years Later: The Bone Temple im Kino fortgesetzt wird. Beide Filme wurden direkt hintereinander gedreht. Der erste stammt von Danny Boyle, der auch Teil 1 inszeniert hat. Der zweite von Nia DaCosta (Candyman).

Horror-Fortsetzung bestätigt: 28 Years Later 3 kommt – und Cillian Murphy soll als Jim zurückkehren

Wie das Branchenmagazin Deadline exklusiv von seinen Quellen erfahren hat, ist nun auch Teil 3 offiziell: Nachdem die ersten Reaktionen auf The Bone Temple sehr positiv ausgefallen sind, hat das Studio dem bisher noch unbetitelten 28 Years Later-Finale grünes Licht gegeben – und dieses soll ein vertrautes Gesicht zurückbringen.

Niemand Geringeres als Cillian Murphy befindet sich in Verhandlungen für die Hauptrolle in 28 Years Later 3. Bisher sind noch keine Verträge unterschrieben. Bolye enthüllte aber schon vor einiger Zeit, dass der große Plan für die neue Trilogie ist, den Oscarpreisträger (Oppenheimer) als Jim in die düstere Endzeitvision zurückzubringen.

Dem Business Insider verriet Boyle bereits im Juni, dass Murphy sogar ganz kurz in The Bone Temple auftauchen wird. Kryptisch formulierte er damals: "[The Bone Temple-Regisseurin Nia DaCosta] kriegt am Ende ein bisschen was von Cillian [Murphy] ab." Was das genau bedeutet, finden wir im Januar heraus, wenn der Film startet.

Darüber hinaus soll laut Deadline ein weiterer Bekannter zurückkehren: Drehbuchautor Alex Garland. Der hat mit Boyle das Original entwickelt und fungiert nun als Co-Architekt der neuen 28-Trilogie. Abseits davon hat Garland zuletzt vor allem mit Filmen wie Civil War und Warfare als Regisseur von sich Reden gemacht.

Mehr zu 28 Years Later:

Wann starten Teil 2 und 3 von 28 Years Later im Kino?

Auf The Bone Temple müssen wir nicht mehr lange warten. Bereits am 15. Januar 2025 startet Teil 2 von 28 Years Later in Deutschland im Kino. Teil 3 hat dagegen noch keinen offiziellen Starttermin. Zuerst einmal müssen die Dreharbeiten anfangen, weshalb wir frühestens Ende 2027 mit dem Film rechnen.