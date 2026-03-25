Der neue Herr der Ringe-Film erklärt: So passt Shadow of the Past in die Fantasy-Saga

Nach der Ankündigung eines weiteren Herr der Ringe-Films, erklären wir für euch, wie das neue Mittelerde-Abenteuer zu Peter Jacksons Filmen passt und wie Frodo in Shadow of the Past zurückkehren kann.

Diese Woche wurde ein neuer Herr der Ringe-Film angekündigt. Aber wird er ein Prequel oder ein Sequel? Und wer kommt von den alten Stars zurück? Alle, die noch verwirrt sind, was bei The Lord of the Rings: Shadow of the Past auf uns zukommt, klären wir hier auf.

Peter Jacksons Herr der Ringe-Welt wächst mit neuem Kinofilm Shadow of the Past

Nicht zu verwechseln mit dem nächsten Herr der Ringe-Kinofilm namens The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum von Andy Serkis oder Amazons unabhängiger Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht schlägt Shadow of the Past ein neues Kapitel in Mittelerde auf – und knüpft dabei zugleich an die Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson an. Entsprechend war es auch der gefeierte Fantasy-Regisseur selbst, der am 25. März 2026 nach einem kurzen Gollum-Update das neue Filmprojekt enthüllte:

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Der neue Herr der Ringe-Film wird 14 Jahre nach dem Ende von Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs einsetzen. Der aktuelle Arbeitstitel "Shadow(s) of the Past" ist noch längst nicht in Stein gemeißelt (Berichte von Variety und Deadline sind sich zudem uneins über den Plural im Titel). Der jetzige Filmname entspricht dem zweiten Kapitel des ersten Herr der Ringe-Buchs Die Gefährten* : "The Shadow of the Past", im Deutschen: "Die Schatten der Vergangenheit". (Bereits die Serie Die Ringe der Macht hatte den Titel in ähnlicher Form als "A Shadow of the Past" für Folge 1 ihrer 1. Staffel verwendet.)

Ganz überraschend ist ein neuer Mittelerde-Film übrigens nicht, denn die Warner Bros. Studios hatten schon vor drei Jahren mehr als einen neuen Herr der Ringe-Film angekündigt. Wer diesmal Regie führen wird, ist noch nicht bekannt, dafür aber die Drehbuch-Partner des neuen Projekts.

Warum schreibt ein Talkshow-Moderator das neue Herr der Ringe-Drehbuch?

Stephen Colbert aus der The Late Show with Stephen Colbert hat die Idee seines neuen Herr der Ringe-Films Peter Jackson schon "vor einigen Jahren" gepitcht. Er entwickelt das neue Kinoabenteuer zusammen mit seinem Sohn, Drehbuchautor Peter McGee, und dem Warner-Team. In den USA ist der Late-Night-Host als gigantischer Herr der Ringe-Fan bekannt, der nicht nur über eine große Mittelerde-Sammlung verfügt, sondern sich auch tief in der Materie von Fantasy-Autor J.R.R. Tolkien auskennt. Als Spion in Esgaroth (Laketown) hatte er sogar schon einen Mini-Gastauftritt in Der Hobbit: Smaugs Einöde.

Wenn Peter Jackson und Colbert in dem gemeinsamen Video sagen, dass der Moderator in Zukunft "Zeit haben" wird an dem Film zu arbeiten, spielen die zwei auf das baldige Ende seiner Late Show an, die ab Mai 2026 vom Sender CBS wegen zu hoher Kosten abgesetzt wurde.

In welcher Funktion Peter Jackson beim neuen Herr der Ringe-Film wieder mit an Bord ist, bleibt bisher unklar. Dafür sind aber seine langjährigen Mittelerde-Produzentinnen Philippa Boyens (die am am Drehbuch mitschreibt) und Fran Walsh sicher wieder dabei.

Worum geht es im neuen Herr der Ringe-Filme Shadow of the Past?

Aus dem Englischen übersetzt lautet die offizielle Handlungsbeschreibung des neuen Herr der Ringe-Films Shadow of the Past:

Vierzehn Jahre nach Frodos Abschied [per Elbenboot in den Westen, nach Valinor] machten sich Sam, Merry und Pippin auf den Weg, um die ersten Schritte ihres Abenteuers nachzuvollziehen. Währenddessen hat Sams Tochter Elanor ein längst vergrabenes Geheimnis entdeckt und ist entschlossen herauszufinden, warum der Ringkrieg beinahe verloren gewesen wäre, noch bevor er überhaupt richtig begonnen hatte.

Der Schlüssel, um die Handlung des neuen Herr der Ringe-Films zu verstehen, ist ein von Colbert im Video erwähnter "framing device" ("Rahmungsmittel"). Denn dieses Wort kann nur bedeuten, dass bekannte Figuren in einer Rahmenhandlung auf frühere Ereignisse zurückblicken – so wie schon Elijah Wood als Frodo, der die Hobbit-Trilogie als Erzähler "einrahmte". Elanor Gamdschie wird also in der Gegenwart Ring-Recherche betreiben, während wir zugleich mit Sam, Merry und Pippin in ein vergangenes Abenteuer zurückspringen: Sequel und Prequel in einem. So soll sich die neue Geschichte "getreu in Filme und Bücher einfügen".

In Frodos Zeit verfilmt Shadow of the Past sechs Herr der Ringe-Kapitel, die es nicht in Peter Jacksons Adaption geschafft hatten. Peter Jacksons Kino-Verfilmung hatte diesen Abstecher weggelassen, weil er die ohnehin schon lange Geschichte nicht zielführend vorangebracht hätte. Ein berühmter Name aus diesen Kapiteln, der diesmal eine wichtige Rolle spielen dürfte, ist Tom Bombadil. Denn gleich nach dem Aufbruch aus dem Auenland stolpern die Hobbits im Alten Wald auf ihn als geheimnisvolles, uraltes Wesen. Sie kämpfen gegen eine hungrige Weide und finden Schätze mitten im Spuk der nahen Hügelgräber.

Was genau passiert in den sechs ausgelassenen Herr der Ringe-Kapiteln?

Wer noch etwas mehr ins Detail gehen will, kann die Handlung der sechs einst ausgelassenen und nun neu verfilmten Herr der Ringe-Kapitel hier nachlesen:

Kapitel 3 (Three is a Company / Drei Mann Hoch aka Wanderung zu Dritt): Frodo verkauft Beutelsend und bricht mit Sam und Pippin auf; sie treffen einen Schwarzen Reiter und warnen unterwegs den Elb Gildor vor ihm.

(Three is a Company / Drei Mann Hoch aka Wanderung zu Dritt): Frodo verkauft Beutelsend und bricht mit Sam und Pippin auf; sie treffen einen Schwarzen Reiter und warnen unterwegs den Elb Gildor vor ihm. Kapitel 4 (A Short Cut to Mushrooms / Geradewegs zu den Pilzen aka Querfeldein zu den Pilzen): Frodo, Sam und Pippin nehmen eine Abkürzung und landen bei Bauer Maggot mit seinen Hunden und leckeren Pilzen; der Hobbit ist netter als sein Ruf, verpflegt sie und Merry stößt dazu.

(A Short Cut to Mushrooms / Geradewegs zu den Pilzen aka Querfeldein zu den Pilzen): Frodo, Sam und Pippin nehmen eine Abkürzung und landen bei Bauer Maggot mit seinen Hunden und leckeren Pilzen; der Hobbit ist netter als sein Ruf, verpflegt sie und Merry stößt dazu. Kapitel 5 (A Conspiracy Unmasked / Eine aufgedeckte Verschwörung): In seinem neuen Haus in Krickloch im östlichen Auenland weiht Frodo Merry und Pippin in seine Ringmission ein, von der sie längst ahnten; wir treffen Frodos Hobbit-Freund Fredegar Bolger, der im Haus zurückbleibt.

(A Conspiracy Unmasked / Eine aufgedeckte Verschwörung): In seinem neuen Haus in Krickloch im östlichen Auenland weiht Frodo Merry und Pippin in seine Ringmission ein, von der sie längst ahnten; wir treffen Frodos Hobbit-Freund Fredegar Bolger, der im Haus zurückbleibt. Kapitel 6 (The Old Forest / Der Alte Wald): Die Hobbits wollen im Alten Wald die Nazgûl-Reiter umgehen, verlaufen sich aber in der Wildnis; Merry und Pippin werden vom "Alten Weidenmann" verschluckt und von Tom Bombadil wieder aus dem bösen Baum befreit.

(The Old Forest / Der Alte Wald): Die Hobbits wollen im Alten Wald die Nazgûl-Reiter umgehen, verlaufen sich aber in der Wildnis; Merry und Pippin werden vom "Alten Weidenmann" verschluckt und von Tom Bombadil wieder aus dem bösen Baum befreit. Kapitel 7 (In the House of Tom Bombadil / In Tom Bombadils Haus): Der Herr der Waldes, Tom Bombadil, lädt die Hobbits zu sich nach Hause ein und probiert den Einen Ring an, der aber keinen Effekt auf ihn hat; er kann sogar Frodo mit aufgestecktem Ring sehen.

(In the House of Tom Bombadil / In Tom Bombadils Haus): Der Herr der Waldes, Tom Bombadil, lädt die Hobbits zu sich nach Hause ein und probiert den Einen Ring an, der aber keinen Effekt auf ihn hat; er kann sogar Frodo mit aufgestecktem Ring sehen. Kapitel 8 (In the House of Tom Bombadil / Nebel auf den Hügelgräberhöhen): Bei der Weiterreise werden die Hobbits von Grabunholden aka Grabwichten (Barrow-wights) angegriffen und Tom Bombadil muss sie erneut retten, diesmal aus der Gruft der Geister. Danach kann die Ringreise nach Bree weitergehen.

Kehrt die alte Herr der Ringe-Besetzung rund um Elijah Wood im neuen Film zurück?

Offiziell bestätigt ist noch niemand in der Besetzung des neuen Herr der Ringe-Films. Da die ehemaligen Hobbit-Darsteller Billy Boyd (Peregrin "Pippin" Tuk), Dominic Monaghan (Meriadoc "Merry" Brandybok) und Sean Astin (Samweis Gamdschie) keine extrem ausgefüllten Schauspielkarrieren haben, ist ein Wiedersehen mit dem alten Cast aber naheliegend.

Leichter auszutauschen wäre Sean Astins Tochter Ali Astin, die im dritten Herr der Ringe-Film Sams kleine Tochter Elanor spielte. Da auch sie als Schauspielerin arbeitet, wäre eine Herr der Ringe-Rückkehr aber auch hier möglich. Warum dann nicht gleich auch Sams große Liebe Rosie (Sarah McLeod) zurückbringen?

Von Frodo ist in der offiziellen Synopse noch keine Rede. Er war aber im Alten Wald dabei. Da Elijah Woods Herr der Ringe-Begeisterung ungebrochen ist und er in der Vergangenheit mehrfach betonte, er würde jederzeit zurückkehren, wirkt ein Wiedersehen mit seinem Frodo sehr wahrscheinlich. Die Hobbits sind mittlerweile zwar um ein Vierteljahrhundert gealtert, aber Wood hat sich seinen jugendlichen Look bis heute bewahrt. Außerdem altern die Halblinge ja bekanntlich langsamer als Menschen und sind mit 50 noch wahre Jungspunde. (Buchlesende wissen: Sowohl Frodo als auch Bilbo traten ihre großen Abenteuer mit 50 an.)



Warum kommt gerade diese Herr der Ringe-Geschichte ins Kino?

Die Rechtslage für Hobbit- und Herr der Ringe-Verfilmungen ist kompliziert . Heruntergebrochen umfasst J.R.R. Tolkiens Werk mehr als nur den einen Roman von Bilbos Reise und die drei Bände zu Frodos Abenteuern (samt Anhängen), die Tolkien sowieso als ein Buch begriff. Doch nur daran hält das Studio Warner Bros. die Film-Rechte (und Amazon die Serien-Rechte). Ein neuer Film kann also nicht einfach eine neue Geschichte aus dem Silmarillion* aufgreifen, sondern muss auf etwas aus der Herr der Ringe-Trilogie oder Der Hobbit zurückgreifen. Da bieten sich Geschichten wie die Jagd nach dem vorigen Ringträger Gollum oder ein ausgespartes Hobbit-Abenteuer natürlich an.

Hinzu kommt, dass es vermutlich leichter ist, Peter Jacksons großer Fantasy-Fanbase ein Wiedersehen mit schon bekannten, heißgeliebten Herr der Ringe-Figuren zu verkaufen, als sie für etwas ganz Neues zu begeistern.

Wann kommt der neue Herr der Ringe-Film mit den Hobbits und Tom Bombadil ins Kino?

Erst einmal wird der neue Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum von Andy Serkis am 16. Dezember 2027 auf die große Leinwand kommen.

Das Hobbit-Abenteuer steht hingegen noch ganz am Anfang. Sobald das Drehbuch fertig ist, stehen das Casting, die Produktionsvorbereitung und dann der Dreh selbst (wahrscheinlich wieder in Neuseeland) an. Außerdem haben aufwendige Fantasy-Filme meist eine lange Postproduktionszeit (wegen nachträglich am Computer eingefügter visueller Effekte etc.). All das braucht Zeit, weshalb wir nicht vor 2029 mit dem neuen Film Shadow of the Past rechnen.

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