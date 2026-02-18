Der neue Herr der Ringe-Film verändert Gandalfs Rolle: Ian McKellen enthüllt Abweichung von J.R.R. Tolkien

Ian McKellen kehrt als Zauberer Gandalf im neuen Der Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum zurück. Seine Rolle wird sich aber von J.R.R. Tolkiens Angaben unterscheiden, wie ein Interview andeutet.

Gandalf lässt seine Freunde nicht im Stich – insbesondere nicht im Kinosaal: Ian McKellen wird auch im neuesten Herr der Ringe-Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum als berühmter Zauberer mit dabei sein. Ein neues Interview suggeriert aber, dass seine Rolle im Vergleich zu J.R.R. Tolkiens Vorgaben im Legendarium deutlich verkleinert wurde.

Ist Gandalf im neuem Herr der Ringe-Film nur eine Randfigur?

Auf die Geschichte des neuen Herr der Ringe-Films angesprochen, erklärte McKellen der Times :

Ich bin nicht in der Position, die zu verraten. Aber das Drehbuch soll Menschen gefallen, die Der Herr der Ringe mochten. Es ist eine Abenteuergeschichte. Aragorn [Viggo Mortensen] versucht, Gollum zu finden, und Gandalf dirigiert ihn aus dem Hintergrund.

Der Schauspieler spricht hier die Rahmenhandlung an: Zwischen den Geschehnissen aus Der Hobbit und Der Herr der Ringe versuchen Gandalf und Aragorn, Gollum zu finden, um mehr über Bilbos Ring herauszufinden. Sauron kommt ihnen zuvor, foltert Gollum und erfährt von Bilbo. Aus den Fängen des dunklen Herrschers Mordors entkommen, fällt die Kreatur schließlich Aragorn in die Hände.

McKellens Aussage könnte einige Fans von J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe-Büchern enttäuschen oder zumindest verunsichern, wie auch CBR vermutet. Immerhin deutet der Star hier eine entscheidende Änderung gegenüber den Romanen an: Gandalf ist dort nämlich ein entscheidender, aktiver Teil der Suche nach Gollum (Andy Serkis). CBR zitiert:

Gemeinsam suchten wir Gollum im ganzen Wilderland ab, ohne Hoffnung und ohne Erfolg. Doch schließlich, als ich die Jagd bereits aufgegeben und mich anderen Wegen zugewandt hatte, wurde Gollum gefunden.

Womöglich zeigt der Film also die komplette Suche nach Gollum, verkleinert aber die Rolle Gandalfs, der Aragorn quasi vom Spielfeldrand aus Anweisungen gibt. The Hunt for Gollum könnte sich aber auch – das wird von Ian McKellen nicht verraten – auf den Teil der Suche konzentrieren, in dem Gandalf "bereits aufgegeben" hat. In jedem Fall klingt es so, als werde der Schauspielstar diesmal keine wichtige Rolle in der Handlung übernehmen.



Auch wenn die mögliche Änderung einige Fans stören wird: Verstehen werden sie sie auf jeden Fall. Laut Times-Artikel wird McKellen 87 Jahre alt sein, wenn im Juli 2026 der Dreh beginnt. Als Mittelerde-Fan möchte man ihm die Ruhe gönnen.

Wann kommt The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ins Kino?

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum soll am 16. Dezember 2027 in den deutschen Kinos erscheinen.