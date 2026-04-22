Der neue James Bond könnte so jung sein wie noch nie: Darum kommt euch der aktuelle Favorit Louis Partridge so bekannt vor

Seit kurzem gilt ein junger britischer Schauspielstar als neuer Favorit für den 007-Posten. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zum Bond-Kandidaten Louis Partridge.

Wer wird denn jetzt der neue James Bond? Seit dem Aus von Daniel Craig in Keine Zeit zu sterben schwebt diese Frage noch immer über dem kommenden 007-Blockbuster, der unter der kreativen Leitung von Amazon MGM entsteht und von Dune-Regisseur Denis Villeneuve inszeniert wird.

Bis jetzt gibt es immer noch keinen offiziellen neuen Bond-Darsteller, doch die Gerüchteküche brodelt. Nach dem letzten 007-Favoriten Callum Turner hat laut Variety jetzt Netflix-Star Louis Partridge heiße Chancen auf den Posten des berühmtesten Geheimagenten der Welt.

Daher kennt ihr den angeblichen neuen Bond-Favoriten Louis Partridge

Das gut informierte und verlässliche Branchenblatt will von seinen anonymen Quellen erfahren haben, dass der 22-jährige Brite Louis Partridge tatsächlich im engen Rennen um die James Bond-Rolle und nicht nur auf Listen irgendwelcher Buchmacher sein soll. Schon länger heißt es, dass der 007-Neustart einen deutlich jüngeren Spion in den Fokus rücken wird. Partridge würde die bisherige Altersgrenze aber nochmal deutlich niedriger setzen.

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Seine erste Schauspielrolle ergatterte der Brite 2014 in dem Kurzfilm Beneath Water. Nach kleineren Auftritten in Spielfilmen wie Pan und Paddington 2 hatte er seinen großen Durchbruch neben Stranger Things-Star Millie Bobby Brown in Netflix' Enola Holmes. Hier spielte Partridge in beiden Teilen mit.

Zuletzt war der Star außerdem in einer weiteren Netflix-Produktion zu sehen. In der Crime-Dramaserie House of Guinness spielt Partridge als Edward Guinness einen der Söhne des Oberhaupts der mächtigen Bierbrauerfamilie.

Interessant ist, dass der House of Guinness-Schöpfer Steven Knight ebenfalls als Drehbuchautor des kommenden James Bond-Films verpflichtet wurde. Ob sich hier ein Hinweis auf die Verbindung zwischen ihm und dem möglichen neuen 007-Star verbirgt, darf munter spekuliert werden.

Neben einem kleinen Auftritt im Agenten-Blockbuster Argylle (als junge Version des früheren Bond-Fan-Favoriten Henry Cavill) ist Louis Partridge in den Medien außerdem immer wieder als (mittlerweile Ex-)Freund von Popstar Olivia Rodrigo aufgetaucht. Ob er wirklich der neue 007 wird, bleibt aktuell noch immer abzuwarten. Wann der nächste James Bond-Film endlich ins Kino kommen soll, ist ebenso weiterhin offen.