Der neue Masters of the Universe-Film hat 3 (!) Post-Credit-Szenen: Sie bereiten das He-Man-Sequel vor

Ihr habt vor, euch den neuen Masters of Universe-Streifen im Kino anzusehen? Dann stürmt nicht gleich zu Beginn des Abspanns aus dem Saal, denn ihr verpasst sonst mehrere Zusatzszenen.

Seit dem 4. Juni ist der neue Masters of the Universe-Realfilm von Regisseur Travis Knight im Kino. Er zeigt Nicholas Galitzine, den ihr unter anderem aus einer Netflix-Serie kennen könntet, als Prinz Adam aka He-Man, der sich natürlich wie schon in der Cartoonserie mit Knochenkopf Skeletor (Jared Leto) anlegt – und für eine Fantasy-Fortsetzung zurückkehren könnte.

Das sind die 3 Post-Credit-Szenen in Masters of the Universe

Zwei der drei Post-Credit-Szenen bereiten nämlich schon ein Sequel mit weiteren Charakteren von früher vor. Ab hier folgen Spoiler für den Abspann von Masters of the Universe!

Post-Credit-Szene 1: Orko

Viele von euch werden ihn während des Filmes vermissen und sich fragen: Wo bleibt eigentlich der kleine Eternia-Zauberer Orko schon wieder? Bereits der Masters of the Universe-Film von 1987 hatte nur einen Troll-artigen Abklatsch namens Gwildor (Billy Barty) im Angebot. Hier erscheint Orko (mit der Stimme von Christopher Ragland) tatsächlich erstmals in Live-Action-Gestalt und wendet sich direkt an das Publikum, um die Moral der Geschichte zu erklären – wie He-Man es damals im Cartoon gemacht hat.

Post-Credit-Szene 2: She-Ra

Sie kam im He-Man-Cartoon vor und hatte bereits zwei eigene Zeichentrickserien, war aber noch nie in Fleisch und Blut zu sehen. Die Rede ist natürlich von Prinz Adams Zwillingsschwester Adora, die sich mit der Zauberformel "Bei der Ehre von Grayskull!" und einem eigenen Zauberschwert in die mächtige Kriegerin She-Ra verwandelt. Fragt sich nur, wer diese Schauspielerin eigentlich war, die wir nur kurz zu sehen bekommen, und ob sie ein eigenes Filmabenteuer bekommt. Oder macht sie zunächst gemeinsame Sache mit ihrem Bruder in Masters of the Universe 2?

Post-Credit-Szene 3: Skeletor

Hier guckt sich der 2026er-Film etwas vom 1987-Vorgänger ab: Während Skeletor (Frank Langella) damals noch mal auftauchte, um ein "I'll be back!" für eine Fortsetzung abzuliefern, die es nie gab, sammelt Evily-Lyn (Alison Brie) diesmal den Schädel ihres Schurken-Chefs auf, den man anschließend böse kichern hört. Wäre natürlich ulkig, wenn es in diesem Fall auch beim Sequel-Bait ohne zweiten Teil bleibt.

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Sollte man im potenziellen Masters of the Universe 2 weiterhin der groben Cartoon-Formel folgen und She-Ra ins Boot holen, würde sich jetzt schon ein ganz bestimmter Co-Schurke neben Skeletor anbieten: Hordak von der bösen Horde, welcher Adora eine Zeit lang angehörte.