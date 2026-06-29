Der neue Minions-Film sorgt für eine Sensation in Deutschland – das erlebt man wirklich selten

Noch vor seinem offiziellen Start hat der dritte Teil der beliebten Minions-Reihe ein beachtliches Kunststück im Kino vollbracht. Darauf kann die Konkurrenz nur neidisch sein.

Die deutschen Kino-Charts warten diese Woche mit einer kleinen Überraschung auf. Weder Obsession, der große Horror-Hype aus den USA, noch Supergirl, der jüngste Comic-Blockbuster, konnten sich an die Spitze setzen. Stattdessen thront dort Minions & Monster – und das, obwohl er offiziell erst am Donnerstag in den Kinos startet.

Wie kann das sein?

Minions & Monster übernimmt die deutschen Kinocharts

Tatsächlich haben am Sonntag erste Previews zum neuesten Film aus dem Minions-Kosmos stattgefunden. Gerade bei Kinder- und Familienfilmen ist das Gang und Gäbe. Selten passiert es jedoch, dass ein solcher Film allein mit seinen Previews die gesamten Kino-Charts kapert und selbst große Namen in den Schatten stellt.

Das Branchenmagazin The Sport schlüsselt die Zahlen auf: 150.000 Tickets wurden bisher für Minions & Monster verkauft, was einem Umsatz von 1,55 Millionen Euro entspricht. Damit hat sich der Animationsfilm nicht nur gegen Obsession und Supergirl, sondern auch Backrooms und den neuen Spielberg durchgesetzt.

Die Top 5 der deutschen Kinocharts:

Minions & Monster – 150.000 Tickets

– 150.000 Tickets Obsession – 130.000 Tickets (230.000 Tickets gesamt)

– 130.000 Tickets (230.000 Tickets gesamt) Backrooms – 80.000 Tickets (315.000 Tickets gesamt)

– 80.000 Tickets (315.000 Tickets gesamt) Supergirl – 50.000 Tickets

– 50.000 Tickets Disclosure Day – 40.000 Tickets (215.000 Tickets gesamt)

Wenn Minions an einem Tag nur mit seinen Previews bereits die komplette vorherige Kinowoche in den Schatten stellen kann, dürfte uns hier einer der größten Filme des Jahres erwarten. Der erste Teil brachte es 2015 hierzulande auf fast 7 Millionen Tickets. Der zweite Teil kam noch über die 4-Millionen-Marke.

Auch die jüngsten Filme aus der Mutterreihe, Ich – Einfach unverbesserlich, konnten diese Hürde nehmen. Es ist davon auszugehen, dass Minions & Monster ähnlich gut läuft. Mit 4 Millionen Tickets wäre der Film sogar der bis dato erfolgreichste des Jahres in Deutschland (bisheriger Spitzenreiter: Super Mario mit 3,7 Millionen Tickets).

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Wann startet Minions & Monster im Kino?

Nach den Previews ist der Start jetzt zum Greifen nahe: Ab dem 1. Juli 2026 sorgen die Minions wieder für Chaos auf der Leinwand. Wie es der Titel andeutet, bekommen sie dabei dieses Mal von einigen ungeheuerlichen Kreaturen Gesellschaft.