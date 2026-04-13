Der neue Netflix-Topfilm in 91 Ländern: Er ist nur 85 Minuten lang und wurde von einem der größten Blockbuster aller Zeiten inspiriert

Mit knackigen 85 Minuten sorgt dieser neue Thriller für Hochspannung. Damit landet Netflix einen Mega-Hit, der weltweit die Charts stürmt und von einem wahren Filmklassiker inspiriert wurde.

Bereits 1975 brachte Steven Spielberg mit Der weiße Hai den Hai-Horror auf die große Leinwand. Was damals im Kino für Angst und Schrecken sorgte, funktioniert auch heute noch bestens, vor allem bei Netflix. Nach dem großen Erfolg von Im Wasser der Seine folgt nun mit Thrash der nächste Überlebenskampf mit den Unterwasserjägern. Und wieder steigt der Thriller auf Platz 1 der Charts ein und begeistert sein Publikum weltweit.

Hai-Thriller Thrash in 91 Ländern auf Platz 1 bei Netflix

Laut FlixPatrol ist Thrash von Regisseur Tommy Wirkola nun in 91 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Film-Charts. In Taiwan verbesserte er seine Position kürzlich und ist nun ebenfalls beim Streaming ganz oben. Nur in Südkorea und Japan verpasst der Hai-Horror die Spitzenposition knapp, ist aber auch hier in der Top 3 zu finden.

Ähnlich erfolgreich war Im Wasser der Seine, dessen 2. Teil bereits in Planung ist. Mit über 102 Millionen Streams ist er der zweiterfolgreichste nicht-englischsprachige Film auf Netflix. All diese Filme treten in die Fußstapfen von Der weiße Hai, der damals den Weg für das Genre ebnete. Thrash hat aber eine ganz besondere Szene, die all die anderen Vorreiter toppt.

Haiangriff nach Hurrikan: Darum geht es in Thrash

Bridgerton-Star Phoebe Dynevor spielt in Thrash eine Hochschwangere, die ums Überleben kämpft. Denn nach einem Hurrikan steht die kleine Küstenstadt unter Wasser. Das Ertrinken ist aber nicht die größte Gefahr, denn hungrige Haie haben sich in das Gebiet verirrt. Denen müssen auch Whitney Peak (Molly's Game) und Djimon Hounsou (Blood Diamond) entkommen.

Das sind die aktuellen Netflix-Film-Charts (Stand: 13. April 2026):

Ursprünglich wurde Thrash als Kinofilm geplant. Doch das Studio Sony entschied sich dafür, den sicheren Weg zu gehen und den Streifen an Netflix zu verkaufen, um die Kosten sicher wieder reinzuholen. Scheint so, als habe sich mit dem großen Erfolg beim Streaming-Dienst der Deal für beide Seiten gelohnt.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien auf unserer Schwesternseite Espinof.