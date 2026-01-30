Der neue Pixar-Film Hoppers ist ein völlig abgefahrenes Sci-Fi-Abenteuer auf den Spuren von Avatar

Im neuen Pixar-Film Hoppers mischt sich ein junges Mädchen als Biber unter Tiere. Ob sich das abgedrehte Sci-Fi-Abenteuer auf den Spuren von Avatar lohnt, erfahrt ihr hier.

Die Animations-Hitschmiede Pixar ist zurück und steht nach der Milliarden-Fortsetzung Alles steht Kopf 2 und dem Weltraum-Original Elio mit dem nächsten Kinoabenteuer in den Startlöchern. Hoppers begibt sich auf die Spuren von James Camerons Avatar – Aufbruch nach Pandora, denn auch hier gelingt es der Hauptfigur, sich mittels technischen Fortschritts unter ein ihr unbekanntes Volk zu mischen.

Statt eines indigenen Clans auf einem fernen Planeten besucht die junge Mabel jedoch eine Gruppe von Waldtieren an ihrem geliebten Tümpel – und zwar als Biber. Ob sich das abgefahrene Sci-Fi-Abenteuer lohnt, lest ihr in diesem spoilerfreien Film-Check.

Sci-Fi-Abenteuer Hoppers: In Bibergestalt die Umwelt retten

Mabel hat es nicht leicht. In der Schule eckt sie mit ihrer aufbrausenden Art an und setzt ihren Willen oft außerhalb der Regeln durch: Wenn es sein muss, auch mit dem Kopf durch die Wand. Nur von ihrer Großmutter fühlt sie sich verstanden, mit der sie jeden Tag an einem malerischen Tümpel am Waldrand sitzt und die Natur mitsamt ihrer vielfältigen Lebewesen bewundert. Als ihre Großmutter stirbt, ist Mabel plötzlich auf sich allein gestellt. Doch ihre Liebe zur Natur hat sich nicht geändert.

Als der populäre Bürgermeister Jerry plant, eine Autobahn durch Mabels geliebten Tümpel zu bauen, setzt das junge Mädchen alles daran, die Bauarbeiten zu verhindern. Die brandneue Entwicklung von zwei Wissenschaftlerinnen kommt ihr da gelegen: Sie haben Tierroboter erschaffen, in die sich das menschliche Bewusstsein hineinpflanzen lässt. Schon bald frequentiert Mabel in Bibergestalt selbst den Wald und lernt die Tiere persönlich kennen, die sie so verzweifelt zu retten versucht. Doch Jerry ist auf dem Vormarsch ...

Seht hier den Trailer zu Hoppers:

Hoppers - Trailer (Deutsch) HD

Wie schon der letzte Pixar-Film Elio setzt Hoppers abseits der Sequel-Garantie auf eine Originalstory um ein junges Kind, das von seiner menschlichen Umgebung als Außenseiter:in angesehen wird und stattdessen Halt unter fremden Artgenossen findet. Anstatt quirlig-bunter Aliens lernt Mabel in Daniel Chongs Animations-Abenteuer jedoch die nicht weniger vielfältige Tierwelt kennen, in die sie sich schon bald einzugliedern versucht.

Hoppers ist mehr als flauschige Biber und ein fliegender Hai

Dabei kommt diese Welt absolut nicht so daher, wie sie sich – und wir als Publikum uns das – vielleicht vorgestellt haben. Von lebensmüden Artgenossen, die einfach nur darauf warten, vom nächststärkeren Tier gefressen zu werden, über von sich selbst überzeugten Tierkönig:innen mit kleinen Kronen, bis hin zu Versammlungen, bei denen Yoga gemacht und getanzt wird: Hoppers steckt von Beginn an voller Überraschungen, die mit einem unerwartet zackigen Schnitt und einer temporeichen Erzählung nur noch mehr hervorgehoben werden.

Vor allem im letzten Drittel driftet der Film teilweise in sehr abgedrehte Gefilde ab, wenn wir es plötzlich mit fliegenden Haien und einem gemeinen Schmetterling in Menschengestalt zu tun bekommen, die den etwas jüngeren Zuschauer:innen womöglich sogar einen kleinen Schreck einjagen könnten. Doch trotz dieser zugegeben gewöhnungsbedürftigen Abzweigungen verliert Hoppers über 105 kurzweilige Minuten nie sein Herz, das besonders in der Beziehung zwischen Mabel und Biberkönig George zur vollen Geltung kommt.

Die beiden finden eine unerwartet tiefe Kameradschaft, die Mabel nach dem Tod ihrer Großmutter so sehnlichst gefehlt hat. Dem Odd Couple gelingt es, in den schlagfertigsten Momenten mühelos zum Lachen zu bringen – und in den berührendsten bei den etwas leichter am Tümpel gebauten von uns vielleicht sogar die ein oder andere Träne hervorzulocken.

Versehen mit dem unverkennbaren Animationsstil des Studios, einigen namhaften wie aberwitzigen Stimmcameos von Meryl Streep und Dave Franco und eingebettet in die größere, mitreißende Geschichte um Natur-, Tier- und Umweltschutz, wird Hoppers so zu einem ganz eigenen und einzigartigen Pixar-Film, der sich am Ende doch massiv von Camerons Avatar unterscheidet. Und das ist etwas Gutes.

Hoppers startet am 5. März 2025 im Kino.