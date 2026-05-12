Der neue Platz 1 bei Netflix begeistert gerade einfach alle

Ein Film mit ungewöhnlicher Idee steht aktuell auf Platz 1 der Netflix-Charts. Die Bestseller-Verfilmung verdankt ihre hohen Bewertungen vermutlich auch ihrem nicht-menschlichen Personal. Denn das Glück hat acht Arme.

Es passiert selten genug, dass sich fast alle auf einen Netflix-Film einigen können. Doch nachdem vor zwei Wochen schon der Start eines Fantasy-Abenteuers begeisterte, veröffentlichte der Streamer am vergangenen Freitag einen weiteren Film, der jetzt viel Anklang findet: Das Glück hat acht Arme.

Netflix überzeugt sein Publikum mit dem Oktopus-Drama Das Glück hat acht Arme

In der neuen Nummer 1 der Netflix-Charts wird ein Oktopus zum Erzähler einer lebensverändernden Begegnung. Tova (Sally Field) arbeitet in Das Glück hat acht Arme als nächtliche Reinigungskraft im Aquarium einer Kleinstadt an der Pazifikküste. Hier freundet sie sich mit der Krake an, die immer wieder aus ihrem gläsernen Wasserkasten ausbüxt: Marcellus (im Original gesprochen von Alfred Molina).

Doch weil Tova nicht mehr die Jüngste ist, soll sie einen Nachfolger für den Aquariums-Putzjob anlernen. Zunächst weiß sie nicht, ob der richtungslose junge Gitarrist namens Cameron (Lewis Pullman), den der Zufall in die kleine Ortschaft geführt hat, hierfür wirklich der Richtige ist. Doch beide Menschen hatten in ihrer Vergangenheit Schicksalsschläge zu verkraften und nähern sich dadurch langsam an. Erst mit der Hilfe ihres achtarmigen Freundes kann sich in ihrem Leben aber wirklich etwas verändern.

Schaut hier den Trailer zum Netflix-Film Das Glück hat acht Arme:

Das Glück hat acht Arme - Trailer (Deutsch) HD

Den Netflix-Film Das Glück hat acht Arme (im Englischen: Remarkably Bright Creatures) inszenierte Regisseurin Olivia Newman nach dem gleichnamigen Bestseller von US-Autorin Shelby Van Pelt. Die Vorlage wurde laut THR nach ihrer Veröffentlichung 2022 über 2 Millionen Mal verkauft und machte vor allem als "das Oktopus-Buch" die Runde.

Bei Moviepilot kann das anrührende Netflix-Drama momentan 7,4 von 10 Punkten vorweisen. Bei der IMDb klettert der Film auf 7,9 Punkte. Und bei Rotten Tomatoes kommt die Geschichte sogar auf einen Kritikerschnitt von 84 % und eine Publikumsquote von 92 %.

Die Moviepilot*innen loben vor allem den Tonfall von Das Glück hat acht Arme: dean.lino etwa nennt den ungewöhnlichen Film einen "Feelgood Movie" und paradiser hebt hervor, dass Sally Field auch mit knapp 80 Jahren "nichts von ihrer Klasse verloren" hat. Sydney26 betont, dass solche Filme normalerweise nicht zu ihrem Repertoire gehören, der "sympathische Film mit einer sympathischen Besetzung" sie aber dennoch überzeugt hat, nachdem sie zunächst vor allem für die Krake eingeschaltet hatte. "Was fürs Herz", fasst Rubyjona zusammen.

So sehen Netflix' Film-Charts aktuell aus (Stand: 12. Mai 2026):

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