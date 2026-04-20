Der neue Platz 1 bei Netflix entfesselt fast 8 Stunden (!) Prügeleien: Dahinter steckt ein Milliarden-Deal

Das größte WWE-Highlight des Jahres wurde am Wochenende bei Netflix live übertragen. Die Aufzeichnung des Sportereignisses dominiert jetzt noch die Charts des Streamers.

Neben Filmen und Serien brechen bei Netflix auch regelmäßig Sport-Events in den Charts durch. Da der Streamer diese Kategorien unter Serien listet, können sie hier die Spitze der Top 10 erobern. Gerade ist das dem WWE-Ereignis des Jahres gelungen, das am vergangenen Wochenende live übertragen wurde und jetzt bei Netflix als Aufzeichnung weiterhin verfügbar ist. Gemeint ist Wrestlemania 42 aus Las Vegas.

Das größte WWE-Event 2026 dominiert die Netflix-Charts

Wie Anfang 2024 bekannt wurde, hat Netflix 5 Milliarden Dollar für die Exklusivrechte an Veranstaltungen des Wrestling-Riesen ausgegeben. Dazu zählt auch der Branchen-Höhepunkt WrestleMania 42, der dieses Jahr am 18. und 19. April im Allegiant Stadium in Las Vegas stattfand. Als fast achtstündige Aufzeichnung beider Abende steht das abrufbare WWE-Event jetzt an der Spitze von Netflix' Serien-Top-10.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 20. April 2026):

Zu den Matches von WrestleMania 42 zählten unter anderem Cody Rhodes vs. Randy Orton, Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan, Seth Rollins vs. Gunther, CM Punk vs. Roman Reigns und Brock Lesnar vs. Oba Femi.

Podcast: Die 20 besten Netflix-Serien aller Zeiten

Netflix veröffentlicht bereits seit 13 Jahren Original-Serien. Doch welche der über 1000 Titel sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 Netflix-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.