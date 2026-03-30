Der neue Platz 1 bei Netflix ist ein Western-Abenteuer mit Starbesetzung, das gar nicht im Kino lief

In den Netflx-Charts hat sich ein Western an die Spitze gesetzt, der in Deutschland bisher völlig unterging. Dabei trumpft der Abenteuer-Krimi mit James Bond- und Tarantino-Stars auf.

Die Netflix-Charts bilden immer wieder ein Sammelsurium aus brandneuen Originalfilmen des Streamers, großen Kinoblockbustern Monate nach Kinostart und Filmen, die bei ihrem Start völlig in der Versenkung verschwanden. So geschieht es nun wieder mit dem aktuellen Platz 1, der bei Netflix seinen zweiten Frühling erlebt. Denn von The Unholy Trinity habt ihr wahrscheinlich noch nie etwas gehört – und das, obwohl er hochkarätig besetzt ist.

The Unholy Trinity: Western-Abenteuer mit Pierce Brosnan und Samuel L. Jackson auf Platz 1 bei Netflix

The Unholy Trinity spielt im US-Bundestaat Montana in den 1870er Jahren. Dort wird eine Kleinstadt von Geheimnissen durchzogen, die in einer Gewaltspirale enden, als ein Mann zurückkehrt, um den Tod seines Vaters zu rächen. Dabei steht er zwischen einem Sheriff und einem brutalen Fremden. Gemeinsam bilden sie die titelgebende Unholy Trinity.

In den Hauptrollen sind James Bond-Alumnus Pierce Brosnan, Tarantino-Liebling Samuel L. Jackson sowie Brandon Lessard (The Plantation) zu sehen. Regie führte Richard Gray, der zuvor unter anderem die Filme Mord in Yellowstone City und Robert the Bruce - König von Schottland inszenierte.

The Unholy Trinity feierte seine Premiere auf dem Zürich Film Festival und ist in den USA im Juni 2025 in den Kinos angelaufen. In Deutschland hat der Film keinen Kinostart erhalten, sondern ist im Dezember stattdessen direkt im Heimkino erschienen.

Vor wenigen Tagen ist er nun bei Netflix im Streaming-Programm eingetroffen und konnte sich direkt Platz 1 in den Film-Charts sichern. Dort steht das Western-Abenteuer aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 30. März 2026):

Das sagt die Kritik zum Western-Abenteuer The Unholy Trinity

Bei Rotten Tomatoes kommt der Western auf einen Kritiken-Score von nur 42 Prozent positiver Kritiken. Das Publikum bewertet The Unholy Trinity gnädiger und bringt den Streifen auf einen Prozentsatz von 66. Bei der Moviepilot-Community bringt es der Film auf eine durchschnittliche Wertung von 5,1 von 10 Punkten. Eine eigene Meinung bilden könnt ihr euch aktuell bei Netflix.

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