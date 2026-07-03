Der neue Platz 1 bei Netflix spaltet das Publikum, obwohl er eine mega-erfolgreiche Reihe fortsetzt

Eine der größten und erfolgreichsten Filmreihen von Netflix ist zurück und hat sich mit einem neuen Krimi-Abenteuer auf Platz 1 der Charts gesetzt. Doch das Publikum ist gespalten.

Mit Enola Holmes ist 2020 eine der beliebtesten Filmreihen von Netflix an den Start gegangen, die Stranger Things-Star Millie Bobby Brown als jüngere Schwester von Meisterdetektiv Sherlock Holmes im viktorianischen London ermitteln lässt. Die ersten beiden Teile konnten nicht nur zahlreiche Menschen vor die Bildschirme ziehen, sondern kamen bei Kritik und Publikum auch außerordentlich gut an. So hält der erste Film etwa einen Kritiken-Score von 91 Prozent bei Rotten Tomatoes , Teil 2 konnte mit 93 Prozent sogar noch einen draufsetzen.

Seit wenigen Tagen steht nun der dritte Teil bei Netflix im Programm und konnte wenig überraschend direkt in 57 Ländern die Spitzenposition der Charts erklimmen. Doch diesmal fallen die Stimmen nicht so positiv aus wie bei den Vorgängern. Im Gegenteil ist ein harscher Abstieg zu verzeichnen.

Enola Holmes 3 massiv schlechter bewertet als die Vorgänger

Die Zahlen bei Rotten Tomatoes sprechen eine eindeutige Sprache: Für Enola Holmes 3 hat sich das Tomatometer aktuell nur auf 69 Prozent eingependelt, das ist ein Abstieg von 24 Prozent zum Vorgänger. Das Publikum geht mit der Fortsetzung sogar noch ein bisschen härter ins Gericht und verschafft dem Krimi-Abenteuer eine Wertung von nur 66 Prozent.

Bei Metacritic sieht es ähnlich aus: Der Metascore beläuft sich auf 58 Punkte, bei den Usern kommt Enola Holmes 3 auf eine Punktzahl von 5,4. Bei IMDb schafft es der Film aktuell ebenfalls nur auf eine Wertung von 6,0. Und die Moviepilot-Community straft den Chartstürmer momentan mit der schlechtesten Punktzahl von allen: 5,1 von 10. Autsch.

Schauen wir uns einige Reaktionen auf X an, liegt der Hund für viele in der schwachen Story begraben, die von einer charmanten Millie Bobby Brown weitgehend gerettet werden kann – jedoch nicht völlig. "Enola Holmes 3 ist der schwächste Teil der Trilogie aufgrund einer belanglosen Mystery und einer Verschwendung von Henry Cavill, aber immer noch spaßig, voller Action und lebhaft genug, um als Abschluss zu funktionieren, der Fans zufriedenstellt. Millie Bobby Brown strahlt, wo die Handlung stolpert", heißt es da etwa.

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"Trotz eines enttäuschenden Bösewichts und einer schwächeren zweiten Hälfte bleibt Enola Holmes 3 unterhaltsam und angenehm, was durch den überzeugenden Cast und den einzigartigen Schnitt, der zur Handschrift der Sage geworden ist, hervorgehoben wird", heißt es weiter auf X.

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"Enola Holmes 3 ist für mich eine bunte Mischung. Der Film hat denselben Charme und kurzweilige Qualitäten, gepaart mit einer neuen Reife, die ihm Textur verleiht, aber er vertraut seinem Publikum nicht", heißt es weiter.

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Publikum & Kritik bemängeln schwache Story von Enola Holmes 3

Auch die Kritiker:innen bemängeln vor allem die schwache Story der Fortsetzung. So schreibt Kate Erbland von IndieWire : "Die Mystery ist kompliziert, aber gibt uns nicht viel zum Lösen." William Bibbiani von The Wrap fasst zusammen: "Enola Holmes 3 fehlt die Energie, die Kraft und die Persönlichkeit, die die vorherigen Abenteuer so erfüllend gemacht haben."

Doch habe die Story für Frank Scheck vom Hollywood Reporter auch positive Aspekte zu bieten: "Der Film rettet sich durch die starke Anti-Kolonialismus-Haltung, die den eskapistischen Entwicklungen eine überraschend ernste Note verleiht." Nell Minow von RogerEbert.com urteilt sogar: "Die Actionszenen sind dynamisch und aufregend, die Puzzle sind clever, die Romantik ist liebenswert und Enolas Engagement für Fairness, die ihrer Zeit voraus ist, ist erfüllend."

Wie uns Enola Holmes 3 gefallen hat, lest ihr dagegen in unserem Film-Check.

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