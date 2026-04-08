Der neue Platz 1 bei Netflix wird von der Kritik zerschmettert, aber das Publikum liebt ihn trotzdem: "War alles, was ich wollte"

An dem aktuellen Spitzenreiter in den Netflix-Charts scheiden sich die Geister. Während die Kritik dem Action-Abenteuer mit einem müden Lächeln begegnet, kommt der Film beim Publikum gut an.

Erst vor etwas mehr als drei Monaten ist das Action-Abenteuer Anaconda in den deutschen Kinos angelaufen, da ist der Film mit Jack Black und Paul Rudd bereits bei Netflix zu sehen. Und zwar nicht gerade mit wenig Erfolg: Sofort konnte Anaconda den ersten Platz der Film-Charts erklimmen und steht Tage später noch immer an der heiß begehrten Spitzenposition.

Doch der Streaming-Erfolg hat zwei Seiten, denn während das Publikum Spaß an der Neuverfilmung der Thriller-Komödie von 1997 findet, kommt Anaconda bei der Kritik eher schlecht weg.

Platz 1 der Film-Charts: Netflix-Hit Anaconda wird von der Kritik zerrissen

Schauen wir uns etwa die Bewertung bei Rotten Tomatoes an, ist eine starke Kluft zwischen Kritik- und Audience-Score zu verbuchen. Während die Publikumswertungen zu 75 Prozent positiv ausfallen, kommt der Film bei den Kritiken nur auf 47 Prozent positive Meldungen. Letzteres spiegelt sich auch in den Wertungen bei Metacritic wider, wo nur 44 von 100 Punkten erreicht werden. Bei IMDb kommt Anaconda auf eine mittlere Wertung von 5,6 Punkten, bei der Moviepilot-Community auf eine Punktzahl von 5,1.

Matt Glasby vom britischen Empire Magazine verlieh diesem durchwachsenen Bild in seiner Kritik Ausdruck: "Quillt mit mehr Star-Power über als alle Anacondas zusammen, aber hat merkbar weniger Lacher, was hätte ein frischer Ansatz für bekanntes Material hätte sein können, endet als wiedergekäuter Mist."

Christy Lemire von RogerEbert.com findet ähnlich enttäuschende Worte zu dem Action-Abenteuer: "Sobald Anaconda sich zu einem standardisiertem Actionfilm mit echten Verfolgungsjagden, Explosionen und Schießereien entwickelt, bekommt er einen generischen Hochglanzschein, der das Ganze belanglos macht."

David Ehrlich von IndieWire stimmt in die vernichtenden Urteile ein: "Dieses selbstreflexive Hollywood-Sendup ist so schludrig und selbstunsicher, dass es sich mehr anfühlt wie ein schlechter Insider-Witz als eine Schlange, die ihren eigenen Schwanz frisst." Autsch.

Trotz mieser Kritiken: Das Publikum feiert Anaconda

Ein Blick in die Publikumswertungen bei Rotten Tomatoes zeichnet jedoch ein ganz anderes Bild: "Ich konnte nicht aufhören zu lachen und zwar so laut, dass meine Leute mir gesagt haben, ich soll ruhig sein", heißt es da etwa. "Witziger Film. Habe es geliebt, die ganzen Originalstars an verschiedenen Stellen zu sehen", schreibt ein anderer und bezieht sich damit auf die Rückkehr von Ice Cube und Jennifer Lopez, die schon im Original dabei waren.

"So schlecht, dass es wieder gut ist. Bravo", fasst es eine dritte Stimme treffend zusammen. "Habe es geliebt! Zum Schreien und voller Action!", heißt es weiter. "Ich liebe Jack Black.. toller Film" und "Es war alles, was ich wollte, das es sein wird!" loben weitere Zuschauer:innen.

Das zeigt einmal mehr, dass Geschmäcker schlichtweg verschieden sind. Auch Moviepilot-Redakteur Jan Felix Wuttig fand in seinem Film-Check versöhnliche Worte für den Film:

Trotz all des Humors und Charmes reicht es zum großen Wurf leider nicht. Zu sehr stützt sich der Film in der zweiten Hälfte auf Actionszenen, die schlicht besser aussehen müssten, um gut zu funktionieren. [...] Wer aber an dem Humor der neuen Jumanji-Filme, der Minecraft-Adaption oder Vorbilder?! gefallen findet, wird auch mit Anaconda auf seine Kosten kommen.

Ihr könnt euch aktuell ein eigenes Bild von Anaconda bei Netflix machen. Wenn ihr das Original von 1997 mal wieder schauen wollt, müsst ihr dagegen draufzahlen, denn dieser ist aktuell in keiner Streaming-Flat verfügbar. Ihr könnt das Action-Abenteuer aber bei den üblichen VoD-Anbietern wie Apple TV oder Amazon Prime Video leihen oder kaufen.

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