Der neue Rambo-Film mit Sylvester Stallone-Ersatz hat jetzt einen Kinostart – er kommt schneller als gedacht

Die Vorgeschichte des von Sylvester Stallone gespielten Ex-Soldaten Rambo kommt auf die große Leinwand. Jetzt wissen wir endlich auch, wann.

1982 ist mit Rambo der Auftakt der ikonischen Action-Reihe mit Sylvester Stallone erschienen und hat den Rocky-Star einmal mehr in Hollywood unsterblich gemacht. Jetzt steht ein neuer Film aus dem erfolgreichen Franchise in den Startlöchern, in dem Stallone jedoch nicht noch einmal in der Rolle des knallharten Ex-Soldaten zurückkehren wird. Er macht stattdessen Platz für eine neue Generation, denn der kommende Film reist als Prequel in die Vergangenheit.

Die Geschichte werden wir nun bereits früher erleben als lange angenommen. Denn das Rambo-Prequel hat jetzt einen offiziellen und zeitnahen Kinostart erhalten.

Ikonische Action-Reihe geht weiter: Rambo-Prequel mit Noah Centineo kommt 2027

Wie Variety berichtet, hat das Studio Lionsgate den Kinostart für John Rambo in den USA für den 4. Juni 2027 angesetzt. Wann der Film in Deutschland ins Kino kommt, wurde noch nicht offiziell bestätigt, doch ist ein Kinostart am vorherigen Donnerstag, dem 3. Juni 2027 wahrscheinlich.

Noah Centineo wird in dem Film in die Rolle von John Rambo schlüpfen, den Film- und Serienfans unter anderem durch seine Rollen in der To All the Boys I've Loved Before-Reihe oder The Recruit auf Netflix kennen.

Neben Centineo sind in dem Prequel unter anderem Stranger Things-Star David Harbour als Major Trautman sowie James Franco (Spider-Man), Jason Tobin (A Thousand Blows), Jefferson White (Yellowstone) und Yao (Blood & Sinners) dabei. Der Film wird von Jalmari Helander (Sisu) nach einem Drehbuch von Rory Haines und Sohrab Noshirvani (Black Adam) inszeniert.

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Rambo-Prequel erzählt Vorgeschichte im Vietnamkrieg

Das Prequel erzählt die Vorgeschichte des Soldaten, die noch vor den Ereignissen aus dem ersten Film stattfindet. Darin zieht Rambo in den Vietnamkrieg, der sein Leben mit schrecklichen Gräueltaten für immer prägen und ihn später zu der knallharten Killermaschine machen soll, die wir in den bisherigen Filmen gesehen haben.



Bisher sind fünf Rambo-Filme der Hauptreihe erschienen, namentlich Rambo (1982), Rambo II – Der Auftrag (1985), Rambo III (1988), John Rambo (2008) und Rambo: Last Blood (2019). Das Rambo-Prequel wird der sechste Eintrag in dieser Liste sein.