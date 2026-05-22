Der neue Resident Evil-Teaser zeigt, dass der Horrorfilm von Zach Cregger nicht nur für Gamer ist: "Würde mich kreativ nicht erfüllen"

Der heißerwartete Resident Evil-Film vom Weapons-Regisseur Zach Cregger hat einen neuen Teaser bekommen. Cregger beleuchtete jetzt auch seine Herangehensweise an das legendäre Horror-Franchise.

Diesen Herbst startet gerade einmal ein Jahr nach dem Kinostart von Zach Creggers Horrorhit Weapons mit Resident Evil bereits sein nächster Film. Der reiht sich nicht nur in die Vielzahl an Videospielverfilmungen des aktuellen Kinojahres ein, sondern ist auch schon das zweite Reboot der Resident Evil-Reihe und sorgt bei Fans der Spiele für eine hohe Erwartungshaltung. Der neue Teaser-Trailer und Creggers jüngste Aussagen zu seinem Film könnten dabei helfen, diese Erwartungen anzupassen.

Seht hier den neusten Resident Evil-Teaser:

Resident Evil - Teaser Trailer (English) HD

Neuer Resident Evil-Teaser offenbart ein Element, welches im ersten Trailer fehlte

Bereits im Vorhinein hatte Cregger deutlich gemacht, dass sein Resident Evil-Film keine direkte Adaption der Handlung der Videospiele sein werde und auch die Protagonist:innen gänzlich neue Figuren sein werden. Dennoch kam es nach der Veröffentlichung des vielversprechenden ersten Trailers zu einer gespaltenen Rezeption, da viele Fans genau diese Anleihen an die Spiele vermissten.

Jetzt ist ein neuer Teaser erschienen, in dem sich auch Cregger selbst zu Wort meldet und erklärt, dass er weniger die Handlung der Spiele als sein Gefühl als Spieler inszenieren wollte. So besteht ein großer Teil des Horrors der Spiele aus dem ständigen Mangel an Ressourcen und genau dieses Gefühl der Wehrlosigkeit möchte er in dem Film vermitteln. Dabei offenbart die neue Vorschau auch ein paar humorvolle Momente, welche in dem ersten Trailer gänzlich fehlten.

In einem Gespräch mit Obsession-Regisseur Curry Barker für das Interview Magazine ging Cragger erneut auf das Feedback der Fans ein.

Es gibt so viele Leute, die sich ganz offensichtlich genau dieses Videospiel wünschen – also die Figuren und die Handlung aus dem Videospiel –, und alles, was davon abweicht, kommt bei ihnen überhaupt nicht gut an. [...]

Aber wenn ich das täte, würde mich das kreativ nicht erfüllen, und ich glaube nicht einmal, dass es ihnen gefallen würde.

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Wann und wo kann man Resident Evil sehen?

Allzu lange müssen die Fans auf den Film auch gar nicht mehr warten, denn der neue Resident Evil wird bereits am 17. September in den deutschen Kinos starten.