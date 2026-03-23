Der neue Snape-Darsteller in der Harry Potter-Serie hat Morddrohungen erhalten: "Ich komme zu dir nach Hause und bringe dich um"

In der Harry Potter-Neuverfilmung übernimmt Paapa Essiedu die Rolle von Severus Snape. Jetzt spricht der Schauspieler über die verstörenden Reaktionen, die er im Zuge seines Castings erhalten hat.

Vor knapp einem Jahr wurde Paapa Essiedu als Severus Snape in der Harry Potter-Serie bestätigt. Bereits im Vorfeld galt der britische Schauspieler als Favorit für die Rolle des Slytherin-Hauslehrers, der sich vorrangig mit Zaubertränken beschäftigt, obwohl er am liebsten in Verteidigung gegen die Dunklen Künste unterrichten würde.

In den Harry Potter-Filmen wurde Snape von Alan Rickman verkörpert. Essiedus Casting sorgte für Aufsehen, da erstmals ein Schwarzer Schauspieler in der ikonischen Rolle zu sehen ist. In der Buchvorlage von J.K. Rowling wird die Figur als hager und blass umschrieben – mit fettigen Haaren und einer hakenförmigen Nase.

Nach Snape-Casting in der Harry Potter-Serie: Paapa Essiedu über Morddrohungen und Hasskommentare

Essiedus Snape-Casting löste einen Backlash aus. Im Interview mit The Sunday Times of London spricht der Schauspieler nun über rassistisch motivierte Hasskommentare, die er im Lauf der vergangenen Monate erhalten hat:

Mir wurde gesagt: 'Hör auf, oder ich bringe dich um.' [...] Die Realität sieht so aus: Wenn ich mir Instagram anschaue, sehe ich jemanden, der schreibt: 'Ich komme zu dir nach Hause und bringe dich um.' Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ich nicht ermordet werde … Aber das könnte böse enden! Auch wenn ich hoffe, dass mir nichts passiert, sollte niemand so etwas erleben müssen, nur weil er seinen Job macht. Viele Menschen riskieren bei ihrer Arbeit ihr Leben. Ich spiele einen Zauberer in Harry Potter. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das emotional nicht berührt.

Trotzdem denkt er nicht daran, die Rolle aufzugeben:

Aber diese Hasskommentare spornen mich nur noch mehr an. Und sie wecken in mir noch mehr Leidenschaft dafür, diese Figur zu meiner eigenen zu machen, denn ich denke daran, wie ich mich als Kind gefühlt habe. Ich stellte mir vor, ich wäre in Hogwarts und würde auf einem Besen fliegen – und die Vorstellung, dass ein Kind wie ich sich in dieser Welt wiederfinden kann? Das ist die Motivation, mich nicht einschüchtern zu lassen, wenn jemand sagt, er wünschte, ich würde lieber sterben, anstatt eine Arbeit zu leisten, auf die ich wirklich stolz sein werde.

Essiedu ist nicht die erste schauspielende Person im Potter-Umfeld, die mit rassistischen Hasskommentaren zu kämpfen hat. Auch Noma Dumezweni, die in dem Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind als Hermine Granger gecastet wurde, sah sich mit einer Welle an Beleidigungen und Drohnungen konfrontiert.



Vorlagenautorin Rowling verteidigte die Entscheidung damals, dass es in den Büchern keine Stelle gibt, an der Hermine explizit als "weiß" beschrieben wird. Auch bei Snape ist das der Fall. Rowling verwendet Begriffe wie "swallow" und "pale" ("fahl" und "blass"), um uns ein Bild von Severus Snape zu verschaffen.

Wann startet die Harry Potter-Serie bei HBO Max?

In rund einem Jahr werden wir uns endlich ein eigenes Bild von Essiedus Snape machen können. Die Harry Potter-Serie soll irgendwann in den ersten vier Monaten 2027 bei HBO Max an den Start gehen – und uns dann die nächste Dekade über begleiten. Geplant ist, jeden der sieben Romane mit einer Staffel zu adaptieren.