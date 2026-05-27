Der neue Star Wars-Film bringt einen vergessenen Bösewicht zurück: Schon vor 16 Jahren hat er gegen Anakin Skywalker gekämpft

Nicht nur die Hutts treten in The Mandalorian and Grogu als Gegenspieler auf. Auch ein mysteriöser Kopfgeldjäger hat sich in den neuen Star Wars-Film geschlichen, den Fans aus The Clone Wars kennen.

Es ist kein Geheimnis, dass das Mandoverse zum Auffangbecken für gestrandete Charaktere aus The Clone Wars und Co. geworden ist. In den vergangenen Jahren haben wir die Live-Action-Debüts zahlreicher Star Wars-Figuren erlebt, die wir bislang nur aus dem animierten Sektor der weit entfernten Galaxis kannten. Diese Tradition setzt The Mandalorian and Grogu fort – und das nicht nur mit Rotta the Hutt.

Achtung, es folgen minimale Spoiler!

Bereits die Teaser und Trailer zum neuen Star Wars-Film haben den Auftritt einer Figur angedeutet, die in einer regnerischen Nacht auf Nevarro in Erscheinung tritt. Jetzt, nachdem der Film im Kino läuft, können wir mit Sicherheit sagen: Embo ist zurück – und das über eine Dekade nach seinem letzten Auftritt in The Clone Wars. Wir haben die wichtigsten Infos über den schweigsamen Zeitgenossen zusammengefasst.

Embo in The Mandalorian and Grogu: Der Kopfgeldjäger stammt eigentlich aus The Clone Wars

Embos Geschichte im Star Wars-Universum begann im März 2010, als er seinen ersten Auftritt in The Clone Wars hatte, konkret in der 17. Folge der 2. Staffel. In dieser finden wir uns auf dem aus der Prequel-Trilogie bekannten Planeten Felucia ein und folgen Anakin Skywalker, Ahsoka Tano und Obi-Wan Kenobi auf einer spannenden Mission. Das Trio versucht, die Einheimischen vor Hondo Ohnaka zu beschützen.

Ohnaka und seine Piratenbande sind nicht die einzigen zwielichtigen Gestalten, die auf Felucia ihr Unwesen treiben. Anakin, Ahsoka und Obi-Wan bekommen es auch mit einer Gruppe von Kopfgeldjägern zu tun: Sugi, Seripas, Rumi Paramita und Embo, der sich jetzt in The Mandalorian and Grogu zurückmeldet. Und er kommt nicht allein: Der Kyuzo bringt seinen tierischen Begleiter, einen Anooba namens Marrok, mit.

Verwechslungsgefahr: Der Name Marrok existiert tatsächlich zweimal im Star Wars-Universum. Neben Embos Anooba – ein Raubtier zwischen Hund und Wolf – heißt auch der Inquisitor Marrok, der in Ahsoka und Maul auftaucht. Um die Verwirrung noch größer zu machen, ist er genauso gesichts- und wortlos wie Embo.

Wenn ihr dachtet, dass Din Djarin wenig redet, dann wartet, bis ihr Embo kennenlernt. Der spricht in The Mandalorian and Grogu kein einziges Wort. Stattdessen schleicht er als unheimlicher Schatten durch den Film, der sich – fraglos inspiriert von Akira Kurosawas Samuraifilmen – zielstrebig und bedrohlich durch die Landschaft bewegt und vor allem mit einer unverkennbaren Silhouette für Gänsehaut sorgt.

Alle Clone Wars-Episoden mit Embo:

Staffel 2, Folge 17: Kopfgeldjäger (OT: Bounty Hunters)

Kopfgeldjäger (OT: Bounty Hunters) Staffel 3, Folge 4: Einflussbereich (OT: Sphere of Influence)

Einflussbereich (OT: Sphere of Influence) Staffel 4, Folge 9: Entkommen (OT: The Box)

Entkommen (OT: The Box) Staffel 4, Folge 18: Doppeltes Spiel (OT: Crisis on Naboo)

Doppeltes Spiel (OT: Crisis on Naboo) Staffel 4, Folge 20: Kopfgeld (OT: Bounty)

Kopfgeld (OT: Bounty) Staffel 4, Folge 22: Rache (OT: Revenge)

Rache (OT: Revenge) Staffel 5, Folge 14: Der dunkle Bund (OT: Eminence)

Der dunkle Bund (OT: Eminence) Staffel 6, Folge 5: Ein alter Freund (OT: An Old Friend)

Embo und Marrok passen tatsächlich ganz gut in die Geschichte von The Mandalorian and Grogu

Ein stummer Begleiter, der oft wie ein austauschbarer Handlanger wirkt und im Grunde nur eine Actionszene hat, in der er wirklich glänzen kann: Auch wenn Embo auf den ersten Blick wenig Eindruck in The Mandalorian and Grogu hinterlässt, kann er zusammen mit Marrok als düsterer Spiegel der beiden Hauptfiguren gelesen werden, die durch die Herausforderungen der Handlung mehr und mehr zusammenwachsen.

Din würde alles tun, um Grogu zu beschützen, während Grogu kurz vor dem Finale seine eigene kleine Mando-Episode erhält, in der er sich für seinen Papa starkmacht. Embo und Marrok ziehen dagegen mit eisernem Blick los und kennen keine Zärtlichkeit. Sie sind durch und durch Jäger, die ihre Aufträge mit Strenge und Härte ausführen und sich in der erbarmungslosen Kälte des Weltraums am wohlsten fühlen.

Mehr zu The Mandalorian and Grogu:

Allzu sehr wird die konträre Gegenüberstellung zwar nicht erforscht, doch es dürfte kein Zufall sein, dass sich Regisseur Jon Favreau mit seinen Co-Autoren Dave Filoni und Noah Kloor ausgerechnet Embo und Marrok für einen kleinen Auftritt in The Mandalorian and Grogu ausgesucht haben. Nicht zuletzt hätte ihnen The Clone Wars noch viele weitere Charaktere geboten, die seit Jahren auf ihr Live-Action-Debüt warten.

The Mandalorian and Grogu läuft seit dem 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos.