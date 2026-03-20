Der neue Stromberg-Film streamt bald bei Amazon Prime: Das genaue Datum ist nicht weit weg

Der zweite Stromberg-Kinofilm startete letzten Dezember auf der großen Leinwand. Jetzt ist bekannt, wann Fans die ebenso witzige wie überraschend bittere Rückkehr vom Papa im Prime-Abo streamen können.

Elf Jahre nach Stromberg: Der Film hat sich der fieseste Chef Deutschlands Ende 2025 mit einem neuen Film auf der großen Leinwand zurückgemeldet. Da Stromberg: Wieder alles wie immer von Amazon mitproduziert wurde, stand direkt fest, dass die Rückkehr vom Papa Anfang 2026 auch bei Prime im Abo verfügbar sein würde. Jetzt wurde verkündet, dass der neue Stromberg-Film zu Ostern in die Flatrate kommt.

Neuer Stromberg-Film streamt ab April im Amazon Prime-Abo

Laut DWDL streamt Stromberg: Wieder alles wie immer ab dem 5. April im Abo von Amazon Prime. Der Film wird also am Ostersonntag veröffentlicht, was den etwas späteren Start der neuen Staffel von LOL: Last One Laughing erklären soll. Der Bully-Hit ist für gewöhnlich auch in diesem Zeitraum erschienen.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zum zweiten Stromberg-Film schauen:

Stromberg: Wieder alles wie immer - Trailer (Deutsch) HD

Genau wie die damalige Serie wurde auch der neue Stromberg-Film von Regisseur Arne Feldhusen inszeniert und von Stammautor Ralf Husmann geschrieben. Dabei wird die Handlung als eine Art Reunion-Special aufgezogen. So sollen die größten Stars der damaligen Serie in Form von Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst), Berthold "Ernie" Heisterkamp (Bjarne Mädel), Ulf (Oliver Wnuk) und Tanja Steinke (Diana Staehly) sowie Jennifer Schirrmann (Milena Dreißig) im Rahmen einer ProSieben-Show nach all den Jahren wieder aufeinandertreffen.

Stromberg: Wieder alles wie immer bringt die Serie selbst also als Meta-Element in die Story ein, um das Vermächtnis der Produktion kritisch zu hinterfragen. Was zunächst als unglaublich witziges Wiedersehen beginnt, in dem die alten Stars erneut zur Höchstform auflaufen, entpuppt sich immer mehr als bittere Abrechnung mit dem eigenen fragwürdigen Kultstatus und mündet in geradezu deprimierenden Tiefschlägen.

Stromberg: Wieder alles wie immer streamt ab dem 5. April 2026 im Amazon Prime-Abo. Und falls ihr lieber Serien statt Filme streamt und noch aktuelle Tipps braucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.