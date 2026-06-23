Der neue Supergirl-Film glänzt mit Game of Thrones-Star Milly Alcock – und das war's auch schon

Nach James Gunns Superman-Film bekommt seine chaotische Cousine Kara Zor-El ihren eigenen großen Auftritt. Hier erfahrt ihr, wie gut oder schlecht der neue Supergirl-Film mit Milly Alcock geworden ist.

Letztes Jahr wurde das DC-Franchise von Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran als sogenanntes DC Universe (DCU) komplett neu im Kino gestartet. Den Auftakt machte Gunn direkt selbst mit einem Superman-Film, der erstmals Henry Cavills Nachfolger David Corenswet in der Titelrolle des Man of Steel zeigte. Im Film zu sehen war auch schon kurz Supermans chaotische Cousine Kara Zor-El aka Supergirl.

Jetzt startet mit dem gleichnamigen Film ihr erster Soloauftritt im Kino, in dem erneut House of the Dragon-Star Milly Alcock die Hauptrolle spielt. Ich habe den Film vorab gesehen und verrate euch hier, was ihr von Supergirl erwarten könnt.

Milly Alcock verwandelt Supergirl in eine spannende Heldin mit Ecken und Kanten

Der neue DC-Blockbuster von Regisseur Craig Gillespie (I, Tonya) setzt da an, wo der Auftritt der nicht ganz so heroischen Figur in Gunns Superman geendet hat. Kara wird zu Beginn des Films inmitten der Feierlichkeiten ihres 23. Geburtstags gezeigt, die die Titelfigur direkt über Tage in die Länge zieht. Milly Alcock, die viele als junge Rhaenyra Targaryen aus der 1. Staffel House of the Dragon kennen dürften, spielt ihre DC-Hauptrolle als ruppige Antiheldin, die entweder verkatert oder schon wieder betrunken durch ihren eigenen Solofilm wankt. Damit könnte sie keinen größeren Kontrast zu ihrem Cousin darstellen, der als absoluter Saubermann des Genres gilt.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Supergirl-Trailer schauen:

Supergirl - Trailer (Deutsch) HD

Der rebellisch-rotzige Tonfall von Gillespies Film wird direkt in den ersten Sekunden gesetzt, wenn Karas Hund Krypto (Fanliebling aus dem letzten Superman-Blockbuster) erstmal unbekümmert auf einen Zeitungsartikel über die Taten des Mann aus Stahl pinkelt.

Supergirl beginnt trotzdem als typischer Superhelden-Blockbuster, in dem ein gnadenloser Bösewicht (Schauspieltalent Matthias Schoenaerts komplett unerkennbar und nach dem Abspann schon wieder vergessen) als große Bedrohung eingeführt wird. Fiesling Krem tötet erstmal die komplette Familie der jungen Ruthye (Newcomerin Eve Ridley), die daraufhin Rache üben und den Anführer der barbarischen Briganten mithilfe von Supergirl zur Strecke bringen will. Die hat darauf aber gar keine Lust, bis ihr geliebter Hund von dem Bösewicht vergiftet wird und Kara nur drei Tage Zeit bleiben, um Krem das Gegengift zu entlocken.

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Aus diesem Auftakt spinnen der Regisseur und sein Team ein anfangs flottes intergalaktisches Weltraum-Abenteuer, das mit einzelnen Einfällen und Setpieces manchmal den leichtfüßig-witzigen Ton von Gunns Guardians of the Galaxy-Filmen erreicht.

Besonders eine frühe Sequenz, in der Kara und Ruthye einer Banditengang in einem Alien-Transporter im All trotzen, spielt das irrwitzige Potenzial dieses anfangs so ausgelassenen DC-Films aus.

Supergirl verrät seine Titelfigur und damit sich selbst

Leider wird der unbeschwerte Ton des neuen Supergirl-Blockbusters schon ab der Hälfte immer stärker fallengelassen und gegen ödeste Genre-Klischees eingetauscht. Tragische Flashbacks in Karas Vergangenheit, die die brüchige Persönlichkeit der Antiheldin unnötig ausbuchstabieren, häufen sich genauso wie unspektakuläre Actionszenen, die aus jedem x-beliebigen MCU-Film der letzten zehn bis 15 Jahre stammen könnten. Nur dass sie hier ständig von reingeklatschten Songs begleitet werden, die wie needle drops in einem YouTube-Fan-Cut wirken.

Außerdem scheinen die Verantwortlichen kein Vertrauen in Milly Alcocks Charisma gehabt zu haben, denn die Hauptdarstellerin hätte den ganzen Film locker auf ihren eigenen Schultern tragen können. Stattdessen bekommen wir in Supergirl auch noch das Live-Action-Debüt von Aquaman-Star Jason Momoa als Kopfgeldjäger Lobo serviert.

Die zum Glück überschaubaren Auftritte der Figur, die sich auf insgesamt zehn bis 15 Minuten des Films beschränken, erinnern eher an einen aggressiven Cosplayer, der einem ständig ins Gesicht schreit, wie cool sein Outfit ist und darin bestätigt werden will. Ein Director's Cut von Supergirl ganz ohne Lobo wäre die bessere Alternative.

Leider nehmen die Probleme des DC-Films zu, denn Supergirl wird schließlich auf den Pfad einer gewöhnlichen, übermächtigen Heldin geschubst. Sobald Kara die volle Kontrolle über ihre Superkräfte erlangt, ist sie von ihrem Cousin kaum noch zu unterscheiden. Im Finale, das den Höhepunkt an generischer Action markiert, ist sie genau die blasse, austauschbare Superheldin geworden, gegen die Alcock mit ihrer widerspenstig-lässigen Performance zuerst angekämpft hat.

Am Ende verliert sie und damit Supergirl als Film selbst gegen die Formelhaftigkeit eines Genres, das seit einigen Jahren selbst das Massenpublikum ermüdet. Wer auf Abwechslung, frischen Wind und neue Energie hofft, darf nur die erste Hälfte dieses DC-Blockbusters schauen.

Supergirl läuft ab dem 25. Juni 2026 in deutschen Kinos.