Der neue Tatort-Film traut sich etwas, das selbst 2026 noch eine absolute Seltenheit im deutschen TV ist

Im deutschen TV gibt es immer noch zu wenig Repräsentation von Behinderungen. Der neuste Tatort-Film will das auf ungewöhnliche Weise ändern.

Der Tatort flimmerte vor 56 Jahren zum ersten Mal über unsere Bildschirme. Seitdem hat sich die Krimiserie zum wohl größten Erfolg im deutschen TV gemausert. Am Sonntag, den 8. November 2026, dürfen sich Fans auf einen besonderen neuen Fall freuen. In Tatort: Frei wie ein Adler rückt ein behinderter Mann ins Zentrum der Geschichte. Warum das im deutschen Fernsehen immer noch viel zu selten ist, gibt es hier.

Ein Mann mit Down-Syndrom gerät unter Tatverdacht: Das erwartet euch im neuen Tatort-Film

Sophia Cancellara (Jeanne Devos) führt in Zürich ihre eigene kleine Wäscherei. Doch jetzt sieht sie sich gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, da ihr Exmann Simon Bärfuss schon bald aus dem Gefängnis entlassen wird. Sophia rechnet damit, dass ihr Ex sich an ihr rächen wird, weswegen sie ihr Geschäft auflösen möchte. Dabei gibt es ein Problem: In der Wäscherei arbeitet auch Jacob, der mit dem Down-Syndrom lebt. Als er erfährt, dass sein Job in Gefahr ist, brechen bei ihm alle Dämme.

Einen Tag später wird Sophia ermordet aufgefunden. Die Polizei verdächtigt sofort den kriminellen Ex der Toten, schließlich ist dieser seit kurzem wieder frei. Aber auch ein anderer muss sich dem Mordverdacht stellen: Ist Jacob trotz seiner Behinderung in der Lage, ein brutales Verbrechen zu begehen? Die Ermittlerinnen wenden sich an die inklusive Wohngemeinschaft des Verdächtigen – und bringen schockierende Neuigkeiten ans Licht.

Warum Behinderungen im TV immer noch viel zu selten vorkommen

Millionen Deutsche leben mit einer Behinderung – doch leider ist es weiterhin eine Seltenheit, dass Betroffene im TV sichtbar werden. Meist tauchen behinderte Menschen, wenn überhaupt, nur in unbedeutenden Nebenrollen auf. Der neue Tatort-Film, der am 8. November 2026 um 20:15 Uhr im Ersten läuft, will das ändern: Die Rolle des tatverdächtigen Arbeiters Jacob wird von Benjamin Raue gespielt, der selbst mit Trisomie 21 lebt.

Hauptdarstellerin Anna Pieri-Zuercher betont, wie besonders es sei, eine behinderte Person in der Rolle des Tatverdächtigen zu sehen:

Was ich an Jacob interessant finde, ist gerade, dass er uns dazu bringt, eine zu vereinfachte Vorstellung von Verletzlichkeit zu hinterfragen. Dass er das Down-Syndrom hat, bedeutet nicht, dass er einfach nur jemand ist, den man beschützen muss.

Auch Schauspieler Benjamin Raue hebt hervor, dass seine vielschichtige Rolle nicht selbstverständlich sei: "Jacob wird von der Polizei genauso ernst genommen wie andere Verdächtige. Er kann freundlich sein, aber auch wütend werden und Fehler machen. Menschen mit Trisomie 21 sind genauso unterschiedlich wie alle anderen Menschen – und genau diese Vielfalt möchte ich auch als Schauspieler zeigen."